慈樂邨火警死因　長姊刀捅三妹與五妹同燒死　二妹稱當日無爭拗

慈雲山樂信樓一單位2023年發生懷疑縱火及傷人案，當時有4姊妹在單位，長姊涉用刀捅其三妹，五妹被嚴重燒傷死亡。長姊因涉縱火及傷人被捕，惟她在羈留期間死亡。死因庭今(5日)就長姊的死作研訊，並傳召目擊事件的二妹作供。她稱因長姊的家將要裝修，當日眾姊妹到訪幫她收拾，惟期間長姊突拿出一盆液體，她被濺中後覺刺痛，便即到廚房沖洗，不久後見單位著火，並見五妹全身著火，之後見長姊拿刀刺向三妹，至被人制服。二妹又稱，以她所知，當日4姊妹並無就物業等問題有過爭拗，她提及曾找鄰居幫忙時被拒一度哽咽。



長姊全身七成燒傷亡

死者黃燕葵（終年57歲，下稱：長姊）於2023年7月23日，在慈雲山慈樂邨樂信樓一宗縱火傷人案中被捕，當時她全身七成燒傷，延至翌日晚上不治。死者女兒、二妹、三妹及四弟列席，研訊設5人陪審團，警務處以有利害關係方列席。

慈雲山慈樂邨樂信樓高層一個單位2023年7月23日起火，由於現場據報有人持刀，警員持盾牌到場。（資料圖片/朱永倫攝）

慈樂邨樂信樓2023年7月23日發生火警，4名姊妹受傷。(資料圖片)

二妹稱當日到訪幫長姊收拾

事主二妹黃順鈴供稱，長姊黃燕葵於1965年12月15日在内地出生，已離婚及育有一子一女，長姊在案發單位獨居。他們共有五兄弟姊妹，長姊是老大。他們因長姊的家即將裝修，故前往單位幫她收拾，當日三妹黃樂雯（音譯）及五妹黃婉芬亦在場。

屋內突然著火 不知起火原因

案發時，二妹於客廳調整板車，長姊從後捧著一個盆路過，並把液體潑在她身上，她不知道長姊是否故意，但她被濺中的部份感刺痛，故立刻到廚房沖洗，回頭已發現屋裏著火，惟她不清楚起火原因，亦不知道液體是否易燃物。

二妹逃出單位見五妹全身著火

二妹稱她當時只想逃生，故她穿過火源逃到屋外，並用手拍熄身上的火苗。其後見五妹全身著火及掙扎，她即幫五女脫去身上衣物，又找鄰居幫忙為她沖水降溫，二妹哽咽稱：「但啲街坊唔肯。」

長姊及五妹亡 三妹重傷昏迷一週

二妹稱她其後見長姊持刀壓住三妹，這時已有人嘗試制服她，三妹腹部流血。其後消防到場將她送院。事件中長姊及五妹離世，三妹重傷，昏迷大概一星期。

當日無就物業或任何問題爭拗

二妹被代表警方的律師盤問時稱，案發單位是長姊一家的物業，他們的父親在葵涌另有物業，葵涌的物業屬遺產，為方便管理，父親把該物業轉到三妹名下。以她所知，當日兄弟姊妹間無任何爭拗，包括無就物業問題有過爭執。

保安員見長姊刀捅三妹

保安員邱文輝（音譯）供稱，當天下午3時半左右，他接報樂信樓35樓有人打架，故前往巡查，並見一名僅穿有胸圍下身赤裸的女子，她當時手持生果刀，該女子是長姊黃燕葵，她當時壓住一名穿灰衣的女子，即其三妹，長姊用刀插入三妹腹部2至3下，三妹嘴角流血，沒有反擊。邱即喝止，又用雙手捉住長姊，其後另一名男子上前協助，最終成功把長姊及三妹分開，亦拿走長姊手上的刀。因現場有火，邱與其他住戶一同疏散。

三妹叫長姊入屋後長姊拔刀

居住事發單位同層的住戶楊祖勤供稱，他當日休假在家，聽到走廊有嘈吵聲及聞到煙味，查看後發現火燭，故從家捧了一盤水救火。他把地上的火淋熄後，發現長姊在他旁邊，其後三妹走近說：「火救熄啦，返入屋啦！」惟長姊用刀捅向三妹。

楊曾拿走長姊手上的刀

楊稱，他感驚慌回屋，聽到有人喝止長姊，故又折返嘗試幫忙，其後見長姊坐在後樓梯的防煙門前。楊又稱長姊當時緊握手上的刀具，他曾用力「抆」了好幾下，花費了一點時間，才成功取走，其後受傷女子問他取回刀具，並返回屋內。

案件編號：CCDI-231/2024(SH)