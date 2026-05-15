電單車被移開收告票　司機觀塘怒燒31車　官信失控犯案囚40月

夜更的士司機認在觀塘電單車泊車位點火，導致31部電單車及1部私家車損毀，造成損失達92萬元。司機早前承認縱火罪，求情稱他原本把電單車泊在合法車位，卻遭人移開，他因而收到告票，更指相關情況已發生逾10次。他當日又收告票，盛怒下才縱火。案件今(15日)在荃灣裁判法院(暫代區域法院)判刑，法官林嘉欣指，即使被告說法屬實，也非放火的理由，但他放火前連自己的車都沒有移走，可見他未經深思熟慮，接納他一時失控，判他入獄40個月。



被告鄧柏麟，48歲，夜更的士司機，他承認縱火罪，指他於2024年12月29日，在觀塘有康街79號附近電單車停車位，用火摧毀他人的財產，即31部電單車、一部私家車及容鳳書紀念中心的外牆。

2024年12月29日，觀塘有康街79號附近電單車停車位有人縱火，多達31輛電單車被燒毀。消防開喉射水降溫。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防調查火警起因。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防開喉射水降溫。鄰近的容鳳書健康中心外牆嚴重薰黑。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防開喉射水降溫。鄰近的容鳳書健康中心外牆嚴重薰黑。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防開喉射水降溫。鄰近的容鳳書健康中心外牆嚴重薰黑。(陳永武攝)

逾10次因電單車被移開而收告票

辯方早前指，被告會把其他電單車泊在涉案的合法泊車位。他案發日將近下班時，發現他的電單車被移走，原本的位置則被另一輛電單車佔用，被告的電單車因此收到非法泊車的告票。此情況已非首次，並就相關情況收到逾10張告票。

官稱放火並非宣洩怒氣的合適方法

法官判刑時指，若被告的投訴屬實，理解他的怨憤，希望控方和法庭可就被告收到的告票，提供合法和可行的解決方法。但強調即使被告的車被人移動並招致罰款，也非放火的合法理由，而且放火也不是宣洩怒氣的合適方法。

點火前亦沒移開自己的車

法官續指，被告無案底，沒有精神問題，也無證據顯示他是縱火狂，認為他因一時失控，憤怒下犯案，屬個別事件。他在點火前，更沒有移開自己的電單車，可見他當時未有深思熟慮。考慮到案中無人受傷，亦預期受損車輛會獲保險賠償，最終判被告監禁40個月。

火勢波及31部電單車及1部Tesla

案發於清晨4時許，消防接報指觀塘有康街的電單車泊車位起火，火勢波及31部電單車、一部Tesla私家車及容鳳書紀念中心的外牆，損毀財產的價值約92萬元。附近的行車紀錄儀拍攝到，被告駕駛的士前往案發地點下車，其後折返並把的士駛離現場，泊車位隨即起火。經警方調查後發現，被告用打火機點燃覆蓋電單車的布而導致起火。

案件編號：DCCC525/2025