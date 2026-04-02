地盤工用紙皮等在花槽縱火　辯稱火機壞了想點煙　官斥荒謬囚32月

六旬地盤工人涉在旺角花槽縱火，被捕後發現身上有打火機及一罐丁烷，他認罪但辯稱因打火機壞，才帶備氣體出街，又因未能點煙，才先點著紙皮，發現火勢蔓延，便用發泡膠撲火。法官謝沈智慧直指說法荒謬，又指辯方把事件說成是意外是匪夷所思，認為被告明顯是故意縱火。此外，她認為被告年紀不算老邁，過去紀錄亦不良好，判他入獄32個月。



被告范志光（64歲，地盤工人）承認3項縱火罪成，指他於2024年10月22日，在旺角塘尾道及亞皆老街交界，用火損壞屬於香港政府的花槽泥土、植物及垃圾站外牆；他另在同日兩個不同場合，用火損壞行人天橋外牆及花槽泥土。

2024年10月22日，塘尾道天橋底有人縱火，遺下燒焦的發泡膠箱及膠袋等雜物。（左朗星攝）

天橋底部被熏黑，遺下燒焦的發泡膠箱及膠袋等雜物。（羅日昇攝）

被告范志光在區域法院認縱火被判囚32個月。(黃浩謙攝)

被告范志光求情稱，因火機壞了，故帶了丁烷氣體出街。官卻稱案發地點在旺角，那裡便利店比比皆是，質疑被告為何不買新火機而要帶氣體出街。（資料圖片）

有人見被告把點著的紙皮推入花槽

案情指，在案發當日有途人行經塘尾道及亞皆老街行人天橋底時，見被告將一塊點著的紙皮推入花槽，並叫途人：「唔好多事。」其後有人見到附近有發泡膠起火，於是報案。消防員到場撲熄火種，當時未發現起火成因。

被告被捕時身上有丁烷及打火機

翌日下午，警方在行人天橋附近截獲被告及把他拘捕，並在被告身上發現了一罐丁烷及打火機。被告警誡下認曾點燃紙皮。閉路電視及行車紀錄儀影到被告離開現場。本案所涉的維修費用約為2.1萬元

辯稱隨手棄火種後用發泡膠撲火

法官謝沈智慧引述辯方求情時指，被告因打火機故障，故隨身帶備打火機氣體；又因打火機故障，令他無法點煙，故他點起紙皮來點煙；惟被告隨手掉棄火種，結果火勢蔓延，指被告其後嘗試用發泡膠及紙皮撲火。

官指辯方說法荒謬兼匪夷所思

法官質疑辯方說法，若被告的打火機故障而無法點煙，就更不可能燒起紙皮；此外，案發的地點在旺角，便利店比比皆是，被告大可購買新的火機而無須大費周章，直言覺辯方把被告的行為說成意外，是荒謬及匪而所思，不能接受，並認為唯一合理推斷是被告故意縱火。

被告稱案發時受酒精影響

法官又稱，被告用火機燃點火種，令兩花槽的三位置起火，屬故意縱火。被告現年64歲，身體狀況不理想，心臟及血壓有問題，惟其年紀不算老邁，亦不屬紀錄良好，案發時受酒精影響也非求情理由。被告胡說八道，自圓其說，坦白認罪是唯一的減刑因素，終判囚32個月。

案件編號：DCCC259/2025