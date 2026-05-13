技工稱投訴無人理垃圾房縱火　官稱不如意亦不能膽大妄為　囚2年

水務署技工搬進啟鑽苑居屋單位不久，疑因不滿垃圾房衛生欠佳，投訴後不獲理會，遂燃燒4個樓層的垃圾房迫對方正視，幸被居民發現及時撲熄。技工早前承認4項縱火罪，今（13日）在區域法院判刑。法官練錦鴻指，即使被告面對不如意的事，也可以合法方式處理，斥被告的自我約制力不足，罔顧他人安全，判監2年。



報告指被告無精神問題

被告陳家俊（27歲，水務署泵房機械技工），承認4項縱火罪，指他於2024年8月4日及11日，在鑽石山啟鑽苑啟慈閣的11樓、18樓、19樓和20樓縱火。辯方今進一步求情指，被告對衛生問題較執着，知道用錯方法表達不滿。心理報告顯示，被告沒有精神問題，他有悔意，願意接受輔導改善情緒。

被告陳家俊在區域法院被判囚2年。(黃浩謙攝)

官指被告犯案源於自我約制力不足

法官練錦鴻指，本案沒造成人命傷亡或嚴重經濟損失，被告因為不成熟和為洩忿犯案，官遂以2年作為起刑點。被告的身世坎坷，他年少喪父，讀書時遭遇欺凌，其背景雖令人極為同情，但他犯案源於他自我約制力不足，罔顧他人安全。上訴庭指出，縱火案後果堪虞，必須判處阻嚇性刑罰。

遇不如意事並非可以做危險行為

練官指，社會上多多少少有人對身邊的環境或人有不如意之處，但這並非可以大膽妄為、做危險行為的原因，大部份人都是採取合法行為。練官維持2年起刑點，其中一罪分期1年執行，最終被告就3罪入獄2年。

數日內多層垃圾房有被縱火情況

案情指， 鑽石山啟慈閣20樓的住客，於2024年8月4日下午4時許聞到燒焦氣味，檢查後發現垃圾房有垃圾在燃燒，消防到場撲熄火種。同月11日到11樓、18樓和19樓三個樓層均出現縱火情況，保安清晨巡樓發現著火報案，消防到場後撲熄火種，垃圾房的瓷磚和牆壁都被燻黑。

被告稱燒紙張想引起關注

警方翻查閉路電視後，拘捕居於同大廈21樓的被告。被告警誡下稱因管理處不處理其投訴，故到涉案樓層的垃圾房燃燒紙張，以表達不滿以引起注意，並想以此迫管理處處理問題。

案件編號：DCCC 1512/2024