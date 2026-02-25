六合彩攪珠現「生日組合」13萬注中獎　推算馬會大出血派凸1100萬

不少人買六合彩彩票，喜歡以自己或親人的生日日期為心儀號碼，周二晚（24日）舉行的攪珠，出現由常見生日日期與生日月份（即號碼全部介乎1至31號）所組成的「生日組合」，頭獎一注中派800萬元，二至七獎共有超過13萬注中獎。



「生日組合」效應再現，總派彩超過3,587萬元。今期投注額約4,583萬元，扣除稅款及馬會佣金等，可供派彩金額為2,474萬元，推算馬會是次「大出血」派凸1,100萬元，需由儲備撥出來支付。



▼2月21日 六合彩新春金多寶頭獎2億▼



+ 14

7個攪出號碼最大23號 首十個號碼有四個攪出

今期六合彩攪出號碼為2、3、4、10、13、23號，特別號碼12號，相關號碼全部介乎1至31號，數字可作生日日期及月份，剛好是「生日組合」。「生日組合」出現時，往往有大量彩票中獎。

不少人也鍾情1至10號連號，如一注買1至6號或1至10號內六個號碼，故一旦1至10號內有多個號碼攪出，又會特別多人中獎。

六合彩2月24日攪珠及派彩結果，馬會總派彩超過3,587萬元。（馬會網頁截圖）

四獎854.5注中 派彩需近820萬

今期六合彩一注中頭獎，每10元一注派彩800萬元，為頭獎派彩一下限；二獎則有13.5注中，每注派彩79,160元，比下限多約一倍；三獎246.5注中，每注派彩19,200元，是三獎派彩下限，二獎連三獎總派彩580萬元。

由四獎至七獎屬固定派彩，中獎注數異常多，四獎有854.5注中，派彩近820萬元；五獎及六奬分別有8,308.5及13,177.3注中，派彩共953萬元；「中三個字」七奬最誇張，多達108,347.9注中，佔全部13萬中獎注數的82.7%，派彩總共便近434萬元。

2月21日六合彩新春金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

今期中獎彩票達2.9% 比新春金多寶多逾1個百分點

以今期投注額45,827,149推算，假設全部買10元一注，即共有458萬注，13萬注中獎，比率約2.9%，比期新春金多寶4,023萬注（假設全部買10元一注）只有67萬注中，比率為高（新春金多寶中獎率1.7%），當中今期二獎中獎注數與新春金多寶同為13.5注，但每注派彩少105萬元。

2月21日 六合彩新春金多寶頭獎2億▼



+ 20

投注額扣除稅項及馬會佣金 獎金基金僅2474萬

2月21日的六合彩新春金多寶頭獎及二獎都有人中，故此沒有多寶撥入今期派彩基金，而今日頭獎彩金保證不低於800萬元。

今期的攪珠總投注額共4,583萬元，扣除25%撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金和6%馬會獎券佣金後，餘下的54%、2,474萬為該期獎金基金。不過今期派彩總額共3,587萬元，即馬會要由儲備中撥出至少1,112萬元才夠該次六合彩派彩，派凸情況比過去幾次為多。

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

