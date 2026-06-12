今日新聞8分鐘｜海洋公園男技工倒梯間昏迷送院亡｜TVB片場陷火海

港人富國島酒店看表演 遭火球掟中面腫頭焦 批缺安全保障

越南富國島近年成為港人的熱門旅遊勝地，但有港人旅客昨日在社交平台發文控訴，指在當地入住一間酒店觀賞火球表演時遭遇驚險意外。演員疑失控將火球直擲向其面部，導致輕度燒傷、面部紅腫及頭髮燒焦，需即時赴當地醫院求醫。事主原定的下水及出海行程全數報銷，怒轟酒店態度敷衍，以「只是輕傷」為由只賠償一晚房費，事主拒絕接受並發文警惕大眾。

涉事酒店回覆《香港01》查詢時指，5月6日晚火舞表演期間，其中一名表演者的火舞道具故障，部分組件脫落並擊中觀眾席上一名客人。酒店承擔了醫療費用，另外又提供退還一晚房費，但遭客人拒絕。現時火舞表演已暫停，涉事表演者亦被停職，等待重新培訓。

元朗錦江路回收場 44歲男遭斬傷背部送院 警追緝獨行刀手

今日（12日）早上8時許，元朗錦田錦江路9號，警方接獲一名44歲巴基斯坦裔男子報案，指他被另一名男子用生果刀襲擊。事主背部中刀，手和眼睛亦告受傷，由救護員將他送往博愛醫院治理。

珍惜生命｜觀塘老翁墮海 休班消防跳海救人 兩人均清醒送院

觀塘發生墮海案。昨日（周三/6月10日）晚上11時許，一名年約70歲老翁在榮業街近觀塘公眾碼頭墮海，一名休班消防員剛巧行經上址，見狀立即跳落海救人。他全程在海中陪同和照料老翁，其他途人拋下救生圈和報警。

消防小艇和水警輪接報到場，將他們救回上船，同時駛至觀塘公眾碼頭進行初步治理。老翁和休班消防員均受輕傷，清醒由救護車送往基督教聯合醫院，接受進一步治理。

520浪浪加油站涉虐畜｜漁護警方巡查八鄉狗場 運走多隻狗

播放影片總共時間

0:23

「520浪浪加油站」姓梁（47歲）女負責人，近期接二連三捲入虐畜風波，除八鄉狗場被多次投訴，驚動漁護署及愛協外；又涉帶嚴重受傷的狗隻「道風」到太子診所求醫，涉虐畜被捕。

據了解，今日漁護署聯同警方人員，巡查位於元朗八鄉清潭路的狗場。據悉當時梁女在場，現場環境欠佳，多隻狗身上無晶片；人員由下午至晚上，先後運走至少數十多隻狗。組織「毛守救援」、「龜途」等義工，均有到場協助。動物福利關注聯盟呼籲相關部門以保障動物福祉為核心，妥善處理各項後續工作，切實守護動物合法權益。

海洋公園63歲男機械技工倒臥梯間 頭、肩有傷 昏迷送院搶救亡

今日（12日）早上9時許，警方接報指，海洋公園內近山頂位置，一名63歲男子受傷，昏迷不醒，由救護車送往律敦治醫院搶救，至早上10時33分不治。據報事主是機械技工，被發現時倒臥在梯間，頭、肩有傷。上午11時15分左右，有勞工處人員到場調查。

將軍澳TVB電視城片場搭建物陷火海 消防開4喉救熄

今日（12日）中午12時40分，將軍澳駿才街無綫電視電視廣播城內的片場發生火警。消防接報派出4條喉及3隊煙帽隊到場撲救，24分鐘後將火救熄，無人受傷，救護車在場戒備。

世界盃｜墨西哥開幕禮48隊旗手進場 歡呼聲下美國旗卻被噓

世界盃2026（World Cup 2026）首個開幕禮6月11日在墨西哥城舉行，今次揭幕儀式與以往稍有不同，大會安排人員手持48隊參賽國國旗進場，代表本屆世界盃賽事正式展開。當各旗手陸續進場時，現場觀眾席傳出大量歡呼聲，但當美國旗進場時，現場卻傳出明顯的噓聲，形成鮮明對比。

世界盃2026｜5商場足本直播104場賽事 7大商場睇波攻略一文看清

四年一度的世界盃已在今日（12日）凌晨開鑼，全港至少7個商場將會直播全部或部分賽事，其中奧海城、屯門市廣場、荃新天地、新都城中心及觀塘apm會播放全部104場比賽，沙田新城市廣場、啟德零售館2則分別會直播25場及超過30場賽事。

各個商場還有不同活動，如親子睇波專區、星級嘉賓賽前派對、有獎遊戲等，各商場睇波攻略，一文看清。

廣東陽江海面現「雙龍吸水」罕見奇觀 兩道水龍捲直衝雲霄

6月8日，廣東陽江市海面上出現「雙龍吸水」罕見奇觀，兩道巨大的水龍捲同時從海面直衝雲端，相隔約一公里，景象持續約4、5分鐘後漸漸消散，有目擊市民驚嘆是30年來首度目睹此景。

陽江市氣象台表示，海面同時出現兩條水龍捲的情況相當罕見，所幸此次發生在近海，目前暫未接到財產損失報告。