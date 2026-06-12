鄧成波3名兒子被申請破產　華僑銀行分3案提呈請　8.18聆訊

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需要蝕賣套現離場。鄧成波的兒子鄧耀昇於本年4月和5月，分別被申請破產。而華僑銀行昨(11日)入稟高等法院，分別向鄧耀昇、其胞兄鄧耀邦和鄧耀文提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，三案押後至8月18日在高等法院聆訊。



涉鄧的次子四子及孻子

呈請人華僑銀行(香港)個人銀行，分三案向鄧耀昇、鄧耀邦和鄧耀文提出破產呈請。鄧成波共有五名兒子，鄧耀昇、鄧耀邦和鄧耀文分別為他的孻子、四子和次子。

孻子鄧耀昇在3個月內已第三次被申請破產。（資料圖片）

鄧成波曾有「舖王」之稱。(資料圖片)

鄧耀昇3個月內第三度被申請破產

昰次為鄧耀昇在近3個月內，第三度被申請破產。於本年4月，利盛發展有限公司向鄧耀昇提出破產呈請，該案現排期至6月23日聆訊。此外，寶元財務有限公司於本年5月，向鄧耀昇提出破產呈請，該案排期至6月30日聆訊。

案件編號：HCB4100、4103、4104/2026