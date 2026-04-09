舖王鄧成波家族連沽旺角兩伙舊樓 樓價貶近6成 呎價2萬跌至6900
撰文：李煥好
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樓市氣氛轉旺，舖王鄧成波家族續沽貨套現。該家族成員新近連環售出旺角西洋菜南街兩伙舊樓單位，總套現607萬元，帳面共蝕833萬元或約58%。
涉及單位包括西洋菜南街58號高層單位，實用面積471平方呎。該單位於上月以325萬元成交，呎價約6,900元。資料顯示，原業主為鄧成波妻子葉少萍，於2013年斥980萬元購入，當年呎價約20,807元。她持貨約13年，現沽貨帳蝕655萬元離場，樓價期內貶值約67%。
持貨約18年 價貶178萬
而另一伙為西洋菜南街60號高層A室，實用面積471平方呎，同日以282萬元易手，呎價約5,987元。而原業主以時美發展有限公司（SINMAX DEVELOPMENT LIMITED）名義登記，其董事為鄧成波兒子鄧耀昇。他早於2008年斥460萬元購入，持貨約18年，樓價期內貶值178萬元或約39%。
兩物業合共蝕走833萬
換言之，鄧成波家族成員當年共斥1,440萬元購入上述兩伙單位，現沽貨套現607萬元，期內損手833萬元或約58%。
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