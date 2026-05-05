鄧成波兒子鄧耀昇兩月內第二次被申請破產 6.30聆訊
撰文：朱棨新
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已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需要蝕賣套現離場。鄧成波的兒子鄧耀昇繼早前被申請破產後，昨（4日）再遭一間財務公司入稟高等法院申請破產。根據司法機構網頁顯示，案件排期至6月30日聆訊。
呈請人寶元財務有限公司，向鄧耀昇提出破產呈請。
寶元曾要求出售英皇道2單位
根據資料顯示，寶元財務於2024年入稟高等法院，指遭鄧成波的遺產管理人、即他的兩名兒子鄧耀文及鄧耀昇，拖欠6608萬元。寶元財務要求遺產管理人出售鰂魚涌英皇道福昌樓的2個單位，在扣除賣樓的成本後，把餘款償還予寶元財務。
4月已曾被申請破產同於6月聆訊
此外，利盛發展有限公司於本年4月，向鄧耀昇提出破產呈請，該案排期至6月9日聆訊。
案件編號：HCB3037/2026
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