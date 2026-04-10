「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇被申請破產 高院6.9聆訊
撰文：朱棨新
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已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需要蝕賣套現離場。而鄧成波的兒子鄧耀昇昨（9日）被一間公司入稟高等法院，提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期至6月9日聆訊。
呈請人利盛發展有限公司，向鄧耀昇提出破產呈請。
利盛曾兩度入稟告鄧耀昇及其相關公司
資料顯示，利盛近年兩度入稟，控告鄧耀昇和其相關公司。首次入稟為2022年，利盛指於2019年時把旺角亞皆老街一大廈物業，租予由鄧耀昇擔任董事的嘉福（香港）有限公司，而鄧耀昇則擔任嘉福的擔保人。但鄧耀昇及嘉福拖欠租金及雜費等，利盛因此入稟追討1074萬元。利盛於2024年時再入稟，指遭拖欠租金及管理費等，入稟向鄧耀昇和嘉福追討525萬元。
此外， 一間物業信貸公司於2025年，向鄧成波的遺產（由其兩名兒子暨遺產代理人鄧耀文及鄧耀昇代表）提出破產呈請，該案同年被撤銷。
案件編號：HCB2367/2026
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