六合彩結果｜復活節金多寶頭獎一注獨中$8114萬　即對7個攪出號碼

【六合彩結果／六合彩／復活節金多寶／4月4日六合彩／復活節／兒童節／8000萬】復活節橫財夢來了！賽馬會今晚（4月4日、耶穌受難節翌日）舉行六合彩復活節金多寶攪珠，特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。



六合彩晚上9時15分已截止售票，投注額達1.54億港元（$154,451,878）。馬會公布，今晚頭獎一注獲中，獲得$81,142,980。



六合彩復活節金多寶攪珠4月4日周六「耶穌受難節翌日」舉行，馬會表示若10元一注獨中，估計頭獎高達8,000萬元。（資料圖片）

六合彩復活節金多寶攪珠4月4日周六「耶穌受難節翌日」舉行，馬會表示若10元一注獨中，估計頭獎高達8,000萬元。（直播截圖）

六合彩復活節金多寶攪出號碼。（直播截圖）

今晚攪出號碼為︰20、28、32、35、40、45；特別號碼為︰43

馬會公布，今晚頭獎有10元一注獨中，獲得81,142,980元。（網頁截圖）

馬會公布，今晚頭獎有10元一注獨中，獲得81,142,980元；二獎有4注中，每10元一注派彩1,511,910元；三獎有225.5注中，每10元一注派彩71,510元。

▼2026.0404 六合彩復活節金多寶攪珠▼



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六合彩復活節金多寶過去5次攪珠幸運號碼一覽

賽馬會早前公布，最近五次復活節金多寶中，11號及22號是最幸運號碼，同樣被攪出3次；排第二分別是1號、18號、33號及36號，同樣開出2次。另外重複數字號碼出現機率高，11號、22號、33號及44號都在過去5次復活節金多寶被攪出。

六合彩2002年7月4日至2026年3月31日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至3月28日晚攪珠，49個號碼中，共有四個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是513次的49號；排第三位是510次的24號；排第四位是攪出502次的22號，第五位為13號，累計攪出499次。

五大冷門號碼：19、41、23／25／43

最冷門號碼以19號攪出436次居尾，其次是41號，只攪出439次；第三為開出446次的23號、25號及43號。

中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被打破，由屯門市廣場投注處登上登上十大幸運投注站之首。（Google Map街景截圖）

4個幸運投注站去年8張彩票中頭獎

馬會3月31日公布「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。

馬會更新了「十大幸運投注處」資料，屯門市廣場投注處去年共賣出4張頭獎彩票，單是下半年便有3張；上環干諾道西及九龍灣德福投注處同期也各有一張賣出彩票中頭獎；上水石湖墟投注處去年上半年也有兩張彩票中頭獎。

至於原來居榜首的中環士丹利街投注處，由2019年至去年一直「食光蛋」，已連續7年沒有賣出中頭獎彩票。