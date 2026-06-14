石圍角邨4大廈20%單位閘與門鎖位相反　年長居民：扭住個身開關門

撰文：陳巧恩
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一批早期公共屋邨部分單位的鐵閘和木門鎖位安裝位置相反，其中落成40多年的石圍角邨，第一期四座大廈中，有兩成單位都有同樣情況。

有居民表示，入伙至今每次開關門需要「扭住個身」，形容一直「逆來順受」，但隨着步入老年，關節不及年輕時靈活，視力也比年輕時遜色，每日要外出4至5次，直言這種開門方法「好唔舒服，好唔方便」，入夜後由於大門位沒有燈光照明，需要靠觸感和熟能生巧來開門回家，故此希望房屋署可以盡快更換鐵閘。

石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，她說每次開關門需要「扭住個身」，十分不便。（夏家朗攝）
石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，她說隨着年紀愈大，出入開始更加不便。（夏家朗攝）

40多年住戶：開關門需要扭住個身　好唔舒服、好唔方便

77歲好姐由石圍角邨落成至今住在石葵樓，一住就住了40多年，她的單位位於走廊尾位，旁邊安裝了喉管和電表導致單位的鐵閘闊度比其他單位窄，記者親自量度，旁邊單位有大約130厘米，好姐的單位只有大約114厘米，相差16厘米。

好姐說，年紀漸長，關節不及年輕時靈活，視力也比年輕時遜色，每日要外出4至5次，開關門需要「扭住個身」，直言「好唔舒服，好唔方便」，有時稍有不慎鎖匙可能會跌在地上或鐵閘跟防盜板之間。她的單位上方沒有照明燈，入夜後她連木門的鎖匙孔都看不清楚，需要靠觸感和熟能生巧來開門回家，對出門造成極大困擾。

石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，她的單位上方沒有照明燈，入夜後她連木門的鎖匙孔都看不清楚，對出門造成極大困擾。（夏家朗攝）
石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，旁邊安裝了喉管和電表導致單位的鐵閘闊度比其他單位窄，好姐的單位只有大約114厘米。（夏家朗攝）
石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，完全趟開鐵閘後，只有大約20厘米空間開木門 。（夏家朗攝）

冀望房屋署可為受影響單位換上符合走廊末端單位鐵閘

好姐說，一直都是「逆來順受」，最多跟住在旁邊的親戚訴苦，但未作任何改善方案，「住公屋都無權選擇，最多同住喺隔離幢嘅親戚傾吓但係佢都冇理。」

日前留意柴灣環翠邨有關鐵閘與大門鎖位相反的報道時，特別有共鳴，希望「改到就改」，房屋署可為受影響單位換上符合走廊末端單位的鐵閘，但不會考慮移除鐵閘，認為鐵閘是安全感的來源。

上星期一（8日）晚上，天文台發出今年首個黑色暴雨信號，當晚好姐家中出現滯水情況，情急關窗戶之下不慎跌倒，經診斷後發現左手手臂骨裂，導致現時左手活動能力更低，需要倚靠丈夫幫忙開關門。

石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，旁邊安裝了喉管和電表導致單位的鐵閘闊度比其他單位窄，好姐的單位只有大約114厘米。（夏家朗攝）
石圍角邨第一期的石蘭樓、石菊樓、石翠樓和石葵樓，每層有六個單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，佔該四座大廈五分一戶數。（夏家朗攝）
石圍角邨第一期的石蘭樓、石菊樓、石翠樓和石葵樓，每層有六個單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，佔該四座大廈五分一戶數。（夏家朗攝）

接近500戶受影響居民　佔4座大廈戶數五分一

荃灣社區幹事夏泳迦統計石圍角邨受影響住戶數目，發現全邨八座當中，有四座存在相同問題，為第一期的石蘭樓、石菊樓、石翠樓和好姐居住的石葵樓，每層30個單位中有六個單位如是，總共有接近500戶受影響居民，佔該四座大廈五分一戶數。

當中不少街坊一直只是反映使用上有不便但不知設計出現問題。在家訪的個案中有大約八成為長者，兩成為年輕家庭，他們可能會自行更改鐵閘，改成較疏的閘門，全趟開後鐵閘的厚度不會阻擋木門鎖匙孔。

石圍角邨石葵樓居民好姐的單位鐵閘及大門鎖位都是相反方向，她說每次開關門需要「扭住個身」，十分不便。（夏家朗攝）

立法會議員陳穎欣：期望酌情處理自行更換鐵閘的住戶

立法會新界西南議員陳穎欣表示，多數長者住戶不會自行更換鐵閘，因為申請手續繁複，需要自行負責維修保養，交吉時亦須還原原裝鐵閘，希望房屋署酌情處理現已自行更換鐵閘的住戶。她同時留意到受影響住戶對房屋署提出的改善方案，仍保持觀望態度，質疑更改後會否影響日常使用，向另一方向安裝鐵閘可能影響出入口的闊度，期望政府取得平衡，着手研究兩個門鎖方向正確同時不會影響街坊使用。

荃灣社區幹事夏泳迦（左）及立法會新界西南議員陳穎欣（右）關注石圍角邨4座大廈鐵閘與大門鎖位相反情況。（夏家朗攝）
荃灣社區幹事夏泳迦（左）及立法會新界西南議員陳穎欣（右）關注石圍角邨4座大廈鐵閘與大門鎖位相反情況。（夏家朗攝）
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陳穎欣