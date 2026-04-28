英男孭25KG雪櫃跑完倫敦馬拉松　悼亡母為治療腦退化病籌款｜有片

英國一名男子近日完成一項激勵人心的壯舉，他背着一部重達25公斤的雪櫃跑完倫敦馬拉松，以此紀念因腦退化症離世的摯母，他與兄弟亦透過跑畢倫敦馬拉松賽籌集了57萬英鎊（約604萬港元）的善款，用於資助有關治療腦退化症的研究。



網民分享見證Jordan Adams跑倫敦馬拉松的片段：

《英國廣播公司》（BBC）4月27日報道，背著着25公斤重雪櫃的佐敦阿當斯（Jordan Adams），與弟弟西安（Cian Adams）一樣，他們兩人都面臨在40多歲時罹患失智症的風險。他們於26日跑完42公里的賽程，為英國阿茲海默症研究協會（Alzheimer's Research UK）籌款。

據報道，兩兄弟的GoFundMe籌款頁面已籌集超過57萬英鎊（約604萬港元）。他們計劃在接下來的32天裡，連續跑完愛爾蘭境內的32場馬拉松。

佐敦早前在另一場馬拉松受訪時表示：「我們來到愛爾蘭是為了紀念我們失去的12位親人（他們都患有額顳葉認知障礙症，一種罕見的腦退化症Frontotemporal Dementia ，簡稱FTD），他們都是愛爾蘭人。」

他繼續說道：「我們將在32天內連續跑完32場馬拉松，但我希望以倫敦馬拉松為契機，讓更多人了解我們的故事。」

佐敦指：「去年11月，我突發奇想，決定背着一個家用電器跑倫敦馬拉松，還有什麼比這更好的方式呢？」

佐敦表示，他背着雪櫃跑步，就好比他背負一個沈重的診斷一樣，一個可能會讓他在40多歲就喪命的診斷。

佐敦阿當斯跑完倫敦馬拉松後與弟弟一起慶祝：

兩兄弟都擁有母親傑拉爾丁（Geraldine）遺傳的基因，這代表他們有99%的機率會患上這種疾病。

談到他們的診斷，佐敦坦承：「我們預計會在40歲中後期出現症狀。」

2010年，47歲的傑拉爾丁被診斷出患有額顳葉認知障礙症（FTD），當時佐敦只有15歲，西安只有9歲。

她於2016年去世，享年52歲。兩兄弟現在立志要籌募100萬英鎊（約1060萬港元），以紀念她。

佐敦表示，他和家人對媒體在倫敦馬拉松賽期間對他和弟弟的報道「感激不盡」。

西恩指：「說實話，昨天在倫敦馬拉松賽上，我們得到的支持讓我最深的感受是感激，也是如釋重負，過去八九年來，我們一直在努力向人們講述這個故事，現在終於感覺它觸動了人們的心弦。」

+ 1

西恩認為：「我們得到瞭如此多的報道，對此我們非常感激。自從母親去世以來，我們家已經籌集了80萬英鎊。我們距離目標還差20萬英鎊，但我相信即使達到了目標，我們也不會停止努力。」