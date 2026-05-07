楊婉儀與19歲餅印兒子參加馬拉松　擁大眼睛及高大外型原來係學霸

55歲的前港姐冠軍楊婉儀，婚後逐漸淡出娛樂圈，專注於家庭生活。她曾於1995年奪得香港小姐冠軍，憑優雅氣質和美麗外貌廣受矚目，主演過《真情》、《戇夫成龍》等多部受歡迎的電視劇。然而，她的演藝生涯並非一帆風順，婚後更一度陷入財務危機，被指為了償還巨額債務而不得不抵押港姐后冠及名下物業。最終在2019年，她帶著一對子女移居美國三藩市，追求低調平穩的生活。

55歲的前港姐冠軍楊婉儀，婚後逐漸淡出娛樂圈，專注於家庭生活。(ig@winnieyyoung)

楊婉儀與19歲兒子王思峻參加馬拉松賽事

雖已淡出演藝界，楊婉儀仍不時在社交平台分享生活點滴，最近她分享了與19歲兒子王思峻（Jonah）參加馬拉松賽事的照片並寫下：「在雄偉的紅杉樹下跑步，真是令人難以置信。」最終母子倆共同完成了挑戰，場面溫馨動人。照片中，楊婉儀以素顏示人，雖然笑容洋溢，但運動後的疲態與臉上的皺紋使她略顯歲月痕跡，與昔日光彩奪目的形象形成巨大的對比。不過，楊婉儀的兒子王思峻卻吸引了不少網民的目光。不僅五官深邃、神采飛揚，他還繼承了母親的優良基因，擁有一雙大眼睛及高大陽光的外型讓人驚嘆其甚有星味。

楊婉儀的兒子王思峻五官深邃、神采飛揚，他還繼承了母親的優良基因，高大陽光的外型。(ig@winnieyyoung)

楊婉儀兒子王思峻是典型的「文武雙全」學霸

王思峻不僅外貌出眾，也是典型的「文武雙全」學霸。他學業表現一流，去年更考入三藩市州立大學，與楊婉儀成為校友。同時，他還是一名運動健將，多次參加馬拉松比賽並屢獲佳績。楊婉儀對兒子的成就與表現自豪不已，「有仔萬事足」的她在社交平台上誇讚兒子再次在分區賽事中奪得獎項：「恭喜再次贏得你的分區賽！」她也經常上載兒子的跑步英姿照片，無不表露對他深厚的愛意及驕傲之情。

楊婉儀在社交平台上誇讚兒子再次在分區賽事中奪得獎項。(ig@winnieyyoung)