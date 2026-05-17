美國長島鐵路罷工首日　通勤者往返紐約市耗時慘變馬拉松

美國長島鐵路工人因勞資談判破裂展開罷工，導致數以萬計依靠該通勤鐵路的乘客行程大亂，常規通勤時間變成「馬拉松」。許多原本乘搭火車的民眾被迫改駕車，致使長島道路出現嚴重擠塞，前往花旗球場觀看地鐵大戰的球迷也受影響。



據哥倫比亞廣播公司（CBS）5月16日報道，罷工源於長島鐵路工會與大都會運輸署的合約談判失敗。工會全國副總裁路易斯（Jim Louis）指責，MTA在最後時刻加入從未討論過的醫療保健新條款，導致談判破局。

2026年5月16日，美國紐約市LIRR罷工的第一天，長島鐵路工會工人在賓夕法尼亞車站外。（Reuters）

罷工工人表示，他們只希望獲得一份公平合約，以維持在長島的生活。然而，MTA主席兼行政總裁利伯（Janno Lieber）早前聲明，拒絕為已是全國最高薪的鐵路工人提供遠超其他同事的巨幅加薪，強調不能讓乘客和納稅人負擔。

此次罷工適逢棒球「地鐵大戰」在花旗球場舉行，大量球迷改駕車導致長島高速公路等主要幹道出現嚴重堵塞。有球迷表示，原本15分鐘的火車車程變成1.5小時車程，更有人因此放棄週日賽事門票。

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示已聽取MTA簡報，並敦促雙方重回談判桌。目前尚不清楚談判何時恢復，若罷工持續至工作日，影響將進一步擴大。