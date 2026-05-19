「電影馬拉松」圓滿落幕　《阮玲玉》導演關錦鵬再談電影爭議

康樂及文化事務署香港電影資料館推出的放映節目「修復瑰寶 - 電影馬拉松」，已於日前一連兩天在東九文化中心劇院圓滿完成。



電影重映引眾電影迷前來捧場

在節目中所放映的五部經典電影包括《神女》(1934)(4K數碼修復版)、《日出》(1927)(2K數碼修復版)、《阮玲玉》(1992)(4K修復導演版)、《教父》(1972)(4K數碼修復版)、《英雄本色》(1967)(4K數碼修復版)吸引了一大班電影迷前來捧場，透過以上五部經數碼修復的影壇經典穿越百年光影長河，感受電影的永恆魅力。

閉幕電影龍剛導演《英雄本色》(1967)(4K數碼修復版)大合照。（公關提供）

資料館邀負責人分享如何修復經典

開幕電影《神女》(1934)(4K數碼修復版)由吳永剛執導，資料館邀請了中國電影資料館史學研究室副主任李鎮，以及項目負責人崔蕾娜親臨東九文化中心現場，分享如何修復這部經典。崔蕾娜表示《神女》曾被修復過兩次，一次是2014年的2K版，另一次便是2024年的4K版，音效也由雙聲道變成現在的5.1 環迴立體聲。李鎮補充說：「《神女》是中國默片電影最好的一部，之前的2K版本曾在全球26個國家放映，最新的4K版本除了國內曾放映外，香港應該是亞洲第一個地方放映。《神女》可以說是國寶級，也被全世界觀眾譽為東方美術教科書。」

開幕電影《神女》(1934)(4K數碼修復版)大合照。（公關提供）

《阮玲玉》導演關錦鵬出席映前談

同一天放映的《阮玲玉》(1992)(4K修復導演版)則邀請了導演關錦鵬出席映前談，他表示《阮玲玉》面世至今已經三十多年，但仍有人記得，讓他感到很開心和滿足，「我記得在讀中學時曾在香港電影文化中心，透過錄影帶去欣賞在電視屏幕上放映的阮玲玉的電影作品時已有很大觸動，她演不同的角色也演得很好，真的深深被她吸引。當時在拍攝電影《阮玲玉》時有不少爭議，正正這些爭議鼓勵我用一個新的方式去拍這部電影。」

《阮玲玉》導演關錦鵬出席映前談。（公關提供）

《英雄本色》編劇陳慶嘉應邀出席映前談

次天「修復瑰寶 - 電影馬拉松」閉幕電影為龍剛導演的《英雄本色》(1967)(4K數碼修復版)，這部戲的武術指導劉家榮和1986年於重拍的《英雄本色》擔任編劇的陳慶嘉也應邀出席映前談，劉家榮說當收到資料館邀請出席後，便回憶當時是如何拍攝這部電影，但年代太久遠所以印象不多，不過他記得龍剛導演是非常認真，拍攝時非常有系統。

劉家榮出席香港電影資料館放映節目「修復瑰寶 - 電影馬拉松」。（公關提供）

陳慶嘉憶述吳宇森導演曾提及龍剛導演的作品非常前衛，「這兩位導演所描述的英雄都是凡人，充滿人性和委屈。」在是次映前談即將結束前，龍剛導演胞妹龍靜冰驚喜現身，「我是龍剛第八個妹妹龍靜冰，多謝各位仍然記得龍剛，他已經過世11年，好多謝這麽多前輩和現今的科技，令到當日龍剛拍攝的電影可以和大家再次見面，多謝各位的捧場。」

《英雄本色》編劇陳慶嘉應邀出席映前談。（公關提供）

資料館將推出3輯「星級影談」系列節目

適逢香港電影資料館成立25周年，資料館2026年將推出3 輯「星級影談」系列節目。首輯節目將放映囊括金像獎、金馬奬和金雞獎的導演陳可辛親自選出的4 部代表作，以及兩部對他影響深遠的荷里活經典，於5月23日及24日在資料館電影院放映，並出席由影評人登徒主持的映前或映後談，與觀眾分享他跨越文化和年代的電影世界。