盈苑中菜廳輸入外勞炒本地工人　勞工處行政制裁拒未來兩年申請

勞工處今日（3日）宣布，對展能集團有限公司經營盈苑（Ying Garden）實施行政制裁，由今月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准，以及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。



勞工處表示早前接獲投訴，指該公司經優化計劃聘用輸入勞工後解僱本地工人。經調查後，勞工處確定該公司違反規定，決定施加行政制裁。



勞工處今日（3日）宣布，對展能集團有限公司經營盈苑（Ying Garden）實施行政制裁。（網上圖片）

優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

勞工處提醒經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用本地勞工。如需裁員，僱主必須先裁減輸入勞工。

盈苑為第二宗餐飲業被制裁個案

這次第二宗餐飲業被行政制裁個案。勞工處8月時曾對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年，同樣接獲投訴指該公司輸入勞工後解僱本地工人。