戚繼光艦、沂蒙山艦開放｜軍事迷穿迷彩服朝聖　9歲童：熱但值得

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」周二（9月30日）赴港組織艦艇開放活動，停靠駐香港部隊昂船洲軍營，今日國慶日（10月1日）開放讓持票市民登艦參觀。



有9歲的小朋友表示雖天氣很熱，流了很多汗，但覺得值得。亦有人身穿全身迷彩服前來參觀，他表示本身是軍事迷，選擇國慶前來穿迷彩服因為「今天是國家的生日，慶祝一下」，期待欣賞「戚繼光艦」，與海軍官兵影相。



約早上8時30分，解放軍樂隊在「戚繼光艦」外演奏《奔跑》及《海闊天空》等樂曲，並高喊「愛祖國 愛香港 愛海洋 愛艦艇」口號。



解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」昨日（9月30日）訪港，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，今日（10月1日）開放讓大眾參觀。（林子慰攝）

早上8時，軍營外已排起人龍等待入內，軍營內有樂隊在「戚繼光艦」外為稍後的正式表演預演。在軍營外排隊的王小朋友稱用多部手機搶了很多天票，她表示「很興奮」，認為艦艇展示中國繁榮的一面。

穿著迷彩服、來港學習及工作兩年的陳先生表示，「今天是國家的生日，（穿迷彩服）慶祝一下」，希望國家愈來愈富強。他表示自己是軍事迷，是次最期待玩槍，看「戚繼光艦」，與解放軍合照等，更提到「平時電視上看（艦艇）沒那麼大」，現場看艦艇外觀巨大，很震撼。

9歲的譚小朋友心情興奮，認為「艦艇好型」，他表示最期望欣賞「戚繼光艦」，因其面積大，更多武器。他亦稱今日天氣炎熱，「流了很多汗，但值得」，「國家派兩艘艦艇來港並讓市民參觀很罕見」。

參觀完「戚繼光艦」的莊小朋友表示今次是第二次觀賞艦艇，第一次是參觀山東艦。雖然是第二次，但他仍然感到很興奮，最喜歡「戚繼光艦」雷達，認為其體積巨大，可以接收不同信號。