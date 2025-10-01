戚繼光艦、沂蒙山艦｜軍備一覽　76毫米艦炮射程200公里可射飛機

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」，今日（10月1日）起一連兩日在昂船洲軍營開放參觀。中午12時，排隊等候參觀的時間需約一至兩小時，成功上艦隊市民則在海軍因導下在不同軍事設備前打卡，包括「戚繼光艦」可容納100人的救生筏、雷達，以及「沂蒙山艦」的76毫米艦炮等。海軍講解員向參觀者介紹該艦炮時表示「射飛機都沒有問題」。



解放軍海軍訓練艦戚繼光艦一連兩日在昂船洲軍營開放參觀。（林子慰攝）

等候參觀沂蒙山艦的市民。（林子慰攝）

「戚繼光艦」（舷號83），艦長163米，艦寬22米，滿載排水量近萬噸，是目前人民海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦，具備大型雷達及天線接收訊號，還有多個救生筏及救生艇。海軍講解員表示，「戚繼光艦」上的救生筏可維持7日並容納100人。

戚繼光艦的機關槍吸引不少市民打卡。（林子慰攝）

另外戚繼光艦的左右舷各配備了一枝12.7毫米口徑機關槍，是今次參觀市民在該艦唯一可以接觸到的攻擊用武器。該機槍1954年出產，原為陸軍用，後來移植到戚繼光艦之上。最遠射程達7,000米，表尺射程為3,300米，並可射擊1,600米低空範圍的海空中目標。

戚繼光艦可容納100人，維持7日的救生筏。（林子慰攝）

沂蒙山艦（舷號988）2016年2月入列服役，是中國自行研製的071A新型兩棲船塢登陸艦，屬071型船塢登陸艦，總長210米，寬28米，正常排水量19,000餘噸，具有噸位大、裝設載能力強、續航里程遠等突出特點。

蒙山艦上有4座18連裝的火箭炮。（林子慰攝）

艦艇上設有4座18連裝的火箭炮，以及射程約200公里的76毫米艦炮。海軍講解員向參觀者介紹該艦炮時表示「射飛機都沒有問題」。

沂蒙山艦上的主炮是76毫米艦炮，最大射程約200公里。（林子慰攝）

除了上述軍用設備外，艦艇上亦設有多個打卡位和蓋章處供人留念，例如慶祝中華人民共和國成立76年的照相框。

圖中兩個圓形物體式戚繼光艦上的天線，可接收不同訊號。（林子慰攝）

