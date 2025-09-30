解放軍訓練艦訪港 中學生搶先登艦參觀：艦上有學校學不到東西
解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」今日（9月30日）起訪港，停靠在駐港部隊昂船洲軍港。本港多間中小學的學生下午獲邀登艦參觀，有學生大嘆難忘，亦有同學即使搶到明天(10月1日)登艦的門票，仍向學校報名今日登艦，稱機會難得，指艦上有「唔係學校學到嘅嘢」。
10月1日及2日開放予市民參觀
今日訪港的海軍訓練艦戚繼光艦和兩棲船塢登陸艦沂蒙山艦下午停靠在昂船洲軍營，明、後日（10月1日及2日）會開放予市民參觀。部分市民及數十間中小學的學生，今午獲邀登艦參觀，不少人在艦上興奮打卡。
市民登戚繼光艦近距離觀賞機關槍及打卡
海軍今日開放了戚繼光艦的各層甲板、船舷等戶外部分，展示了可容納80人的救生艇、最遠射程達到7,000米的機關槍等，市民可以近距離觀賞機關槍及打卡。至於沂蒙山艦，海軍除開放了前後甲板，可以離遠見到艦炮，亦開放了船艙走廊，市民可以隔住玻璃望到監控室的運作，亦可一睹醫療室，不過不可拍照。
天水圍官中軍事迷：艦上有「唔係學校學到嘅嘢」
天水圍官立中學中五學生周同學一向有留意中國軍事發展，早前已搶到明日登艦門票，得知學校有名額可提前登艦參觀，便向老師報名參觀。他表示，他透過歷史課引起了自己對軍事的興趣，認為機會難得，因此連續兩日登艦參觀，指艦上有「唔係學校學到嘅嘢」。他又指，對艦上展示的救生艇印象深刻，又稱留意軍事後， 發現軍人們都十分有紀律，希望自己亦做到。
同校的中四學生方同學早前搶票失敗，今日成功登艦，「我哋真係有機會行上艦呢一刻，覺得真係非常之榮幸，感受到我哋國家嘅繁榮」，認為非常難忘，「見到咁多國家軍艦真係非常犀利。」
小學生展示艦上收集紀念印章：可能第二隻艦唔會有呢啲印
英皇書院同學會小學第二校小五學生倪同學形容艦艇壯觀，表示好開心見到艦上各種設備。而同校的小六學生陳同學參觀過山東艦，但指自己心情依然興奮，對被學校選中參觀感到榮幸。二人又向記者展示他們在艦上收集的紀念印章，大讚漂亮，「可能第二隻艦唔會有呢啲印。」
