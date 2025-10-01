戚繼光艦、沂蒙山艦｜海軍學員嚐西多士菠蘿包　受港人幫助感溫暖

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」，今日（10月1日）起停靠駐香港部隊昂船洲軍營，讓持票市民登艦參觀。艦上有引導員及講解員疏導人流，講解船艦結構、武器等。有海軍學員第一次隨艦到港，認為港人十分熱情，香港景色亦十分美麗奪目。亦有學員昨日（9月30日）到訪香港市區，在彌敦道附近品嚐地道小食，亦有市民熱心幫助，令他感受到港人的溫暖。



左起：海軍學員羅錦能、宋妍瑤、唐冉、井海豐。（林子慰攝）

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」昨日（9月30日）訪港，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，今日（10月1日）開放讓大眾參觀。（林子慰攝）

海軍學員遊覽彌敦道 有感香港發展愈來愈好

海軍學員羅錦能表示，昨天沿著彌敦道由北至南遊覽，期間品嚐菠蘿包、西多士等地道香港美食，他大讚非常美味。他說遊覽時曾受港人協助，感到溫暖，表示想跟香港市民說：「感謝你們的信賴，香港國安家好」。

在沿路上看到香港的高樓大廈，香港最近發展的愈來愈好，作為祖國的一份子感到非常驕傲和自豪。 海軍學員羅錦能

作為海軍軍醫大學的學員，羅錦能說大學生活有豐富多彩的社團活動，不過較一般的大學生「多了一分美麗的海軍藍色彩」。他曾參加紅十字戰救隊轄下的化妝社，利用特效化妝模擬真實傷口。

解放軍樂隊在戚繼光艦外表演歌曲《奔跑》、Beyond的《海闊天空》等，並喊出口號「愛祖國、愛香港、愛海洋、愛艦艇」。（林子慰攝）

昨日擔任「講解員」的海軍學員宋妍瑤以一首歌表達首次來港的心情，「東方之珠，我的愛人，你的風采是否浪漫依然」，認為香港還是「那麼美麗，那麼奪目」。

她昨天講解時感到香港人十分熱情，她和其他海軍盡量以簡單答案回答，希望市民可以更容易了解艦艇結構及中國海軍的發展。她更提到有個小朋友對她說「姐姐你好漂亮」，令她心內溫暖。

海軍學員井海豐說是次來港感受到香港市民對海軍的熱愛，形容中國海軍和港人是完全的一家人。學員唐冉則表示，以往在大連時經常吃咖喱魚蛋，期望在港品嚐，比較兩地味道。