海軍83艦編隊離港　駐港解放軍：「海軍熱」激起市民愛國愛港之情

海軍83艦編隊今日（3日）上午離港，結束為期3日的艦艇開放活動，將起程訪問柬埔寨、泰國、新加坡三國。駐港解放軍傍晚發稿總結行程，指編隊停靠香港期間舉行了升旗儀式、艦艇開放活動，吸引了兩萬餘名港澳民眾參與，讓「海軍熱」席捲香港，激發起了港澳市民的愛國愛港之情。



10月3日早上，戚繼光艦（舷號83）及沂蒙山艦（舷號988）先後駛經維港離開，期間響號向市民道別。尖沙咀星光大道有市民及遊客歡呼送別兩艘軍艦。（廖雁雄攝）

▼10月3日直擊戚繼光艦、沂蒙山艦經維港駛離香港▼



今日上午8時，戚繼光艦、沂蒙山艦已完成出航前的各項準備工作。10時許，駐香港部隊在昂船洲軍營碼頭舉行歡送儀式，83艦編隊分區列隊人員向岸上送行人員揮手告別。

隨後，戚繼光艦、沂蒙山艦依次駛離昂船洲軍營碼頭。離港途中，香港市民們自發聚在維多利亞港灣沿岸，與屬艦官兵揮手告別。兩艘艦艇在眾人目光中駛離區界。

駐港解放軍傍晚發稿總結行程，指編隊停靠香港期間正值國慶，編隊舉行了升旗儀式、艦艇開放活動，吸引了兩萬餘名港澳民眾參與。歌曲快閃表演、海軍旗語展示、船藝繩結體驗等具有海軍特色的項目讓民眾可與海軍官兵互動，讓「海軍熱」席捲香港，激發起了港澳市民的愛國愛港之情。

據了解，這是海軍戚繼光艦、沂蒙山艦首次抵港，並舉行軍營開放活動。這也是今年以來，繼山東艦編隊在港舉辦開放活動後，人民海軍艦艇編隊第二次來港。