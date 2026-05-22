伊波拉病毒｜專家指依賴旅客主動申報非百分百可靠　倡主動監察

剛果民主共和國近日爆發伊波拉病毒，並有進一步擴散跡象，特區政府已對當地發出紅色外遊警示。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（22日）指，紅色外遊警示某程度上已足夠，但要明白不能百分百堵截感染個案，「只要一個人唔申報」便會有缺口。他認為如區分出來自疫區的旅客，「每日都要check住佢」，而非被動監察。



非洲剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，政府嚴防傳入本港。衞生署衞生防護中心5月19日在機場加強對由非洲抵港航班旅客進行健康篩檢。（政府新聞處圖片）

劉宇隆指當地因戰亂，人民流離失所，原應只在農村出現的疾病擴散至當地東北地區。他續指，本港在預防時，需區分旅客是否來自當地東北地區，因剛果民主共和國甚大，不可「一竹篙打一船人」，其他地區的人感染風險並不高。他又指，香港市民暫時不需進入驚慌狀態。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片/梁鵬威攝）

劉宇隆表示，目前有兩類人有能力可由剛果民主共和國來往香港，一是跨國商人等有資金的人士，二是醫療人員，可並評估其人數，他解釋說，商人等有資金可乘飛機來往當地，有機會將伊波拉病毒帶離非洲，如近日有一名美國人感染後，被帶往德國治療，而非洲當地亦有不少中資商人，他們回中國時便有機會利用香港作中轉站。

非洲剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，政府嚴防傳入本港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生（左一）5月19日到機場，視察中心人員加強對由非洲抵港航班旅客進行健康篩檢的情況。（政府新聞處圖片）

本港預防工作暫足夠

至於醫療人員，劉宇隆認為，有關人士來港時需聯絡他們，了解他們是否會前往疫區。他又指醫護人員的風險相對較低，因為醫療人員具相應知識。不過他又指，現已有醫療人員感染及死亡案例，強調暫時並無疫苗治療今次爆發的本迪布焦型伊波拉病毒，只可依賴傳統公共衞生手段。

至於本港衞生署現時的相應預防工作是否足夠，劉宇隆，稱暫時用人力投放得到的效果是足夠的，但要明白不能百分百堵截感染個案，「只要一個人唔申報」便會有缺口。他強調「最緊要申報」，而如識別出有旅客來自爆發伊波拉病毒的地方，應主動「每日都要check住佢，每24小時問佢『喂你點呀』」，而非再靠被動監察。