施政報告2025｜住滿10年資助屋長者可免補地價大換細　套現生活費

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，推出「長者業主樓換樓計劃」，容許住滿10年資助單位、年滿60歲長者，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的資助房屋單位，套現生活費。



行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，推六項措施協助市民置業。（廖雁雄攝）

須年滿60歲並擁有單位10年

房委會新推出的「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的另一資助房屋單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

此外，最新的一份施政報告表示，其餘五項協助置業措施包括綠白表比例改為各佔一半、提升居屋及綠置居較大單位比例、下期出售新資助房屋單位年期限制由15年降至10年、白居二增1,000個配額等措施。

▼施政報告 增加公營資助房屋數量▼

