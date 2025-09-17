施政報告2025｜住滿10年、未補地價單位可出租予白表　僅3000名額

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，推六項措施協助市民置業，最新的措施容許持10年或以上資助單位的業主，免補地價出租予合資格白表申請者，名額達3,000個。



另外，五項措施包括綠白表比例改為各佔一半、提升居屋及綠置居較大單位比例、下期出售新資助房屋單位年期限制由15年降至10年、白居二增1,000個配額等措施。



（廖雁雄攝）

出租資助單位須付出租准許費

房委會及香港房屋協會將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位十年或以上的業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3,000個。

增居屋、綠置居大單位比例

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，推六項措施協助市民置業。李家超表示，居屋供應比本屆政府上任時的五年期預期增加約50%。綠白表配額比例由40：60調升至50：50。

轉讓年期限制降低至10年

新一份施政報告稱會提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。

白居二增1000配額 半數予40歲以下家庭及一人申請者

「白表居屋第二市場（白居二）計劃」下一期起，增加1 000個配額，總數達7 000個。新增的1 000個新增配額，一半會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。同時，房委會發出批准信的數額將適量大於白居二配額，讓購買單位的配額得以盡用，以盡量滿足買家期望。