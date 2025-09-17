施政報告2025惠民｜減非住宅水費、排污費、工商業污水附加費50%

【施政報告2025/施政報告直播/李家超/施政報告2025重點/施政報告2025懶人包/施政報告2024回顧】行政長官李家超今日（17日）發表其任內第四份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！



行政長官李家超今日（17日）發表其任內第四份施政報告，今年政府有何「派糖」政策，讓基層、打工仔、中產有望受惠。(梁鵬威攝)

施政報告2025｜推全額資助截肢人士免費配置新科技義肢兩年

李家超今日(17日)宣讀新一份施政報告，提到關於惠民措施時指出，他在浙江訪問杭州六小龍時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助，新科研技術義肢內配傳感器，無須植入任何體內配備或線路，能識別套在義肢內肌肉的神經信號，指揮義肢動作。佩戴者經訓練後可做日常動作，包括自如書寫、演奏樂器等。政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。

李家超今日(17日)宣讀新一份施政報告，指會增加公營房屋供應。(夏家朗攝)

施政報告2025｜下年度起5年建公屋量達18.9萬個 輪候時間縮短至4.5年

李家超表示，保障市民基本的住屋需求是施政的首要任務。他上任後加速興建公營房屋、推出創新「簡約公屋」、打擊濫用公屋等，優化了基層住屋保障。現時，公營房屋在供應持續增加的情況下，政府有條件加大力度協助基層置業。

他說，會增加居者有其屋計劃(居屋)和綠表置居計劃(綠置居)單位的供應，並優化出售及轉讓安排，協助更多公屋居民置業，同時便利資助出售單位的業主進入私樓市場，豐富房屋階梯，協助不同階層市民安居樂業。

由2026至27年度起的5年，總體公營房屋建屋量（包括簡約公屋）將達189,000個單位，較其上任時增加約80%。3年前，公屋申請者平均要等候6.1年才可上樓，經過本屆政府3年多的努力，公屋綜合輪候時間已縮短整整一年至5.1年，進一步邁向2026至27年度下降至4.5年的目標。對「劏房」戶來說，早一年入住公屋或「簡約公屋」，不但可改善居住環境，更可分別節省平均每年約36,000元或50,000元的租金。

今年底前約1萬個簡約公屋單位啟用 另2萬個於未來一年半內落成

李家超續稱，他3年前宣布推出的3萬個「簡約公屋」單位，今年底前會有約1萬個單位落成啟用，另外2萬個將在未來一年半內全部落成。

簡樸房規管制度最快明年3月實施

至於取締劣質「劏房」的「簡樸房」規管制度正在立法會審議，如草案獲通過，明年3月將正式實施。

今年內公布重建馬頭圍邨及西環邨 研重建70年鰂魚涌模範邨

另外，房委會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。

施政報告2025｜綠白表比例由40:60增至50:50

隨着公營房屋供應增加，政府當局會按部就班協助市民置業，包括以下六項措施。

居屋供應比本屆政府上任時的5年期預期增加約50%，無論綠表或白表人士購買居屋的機會都顯著增加。在居屋供應顯著增加的基礎上，會將綠白表配額比例由40:60調升至50:50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人，達致一舉兩得。

下期白居二增一千配額 一半撥40歲以下家庭及單人申請者

為增加白表人士透過二手市場購買未補價資助出售房屋的機會，房委會由下一期「白表居屋第二市場（白居二)計劃」起，再增加1,000個配額，總數達7,000個；1,000個新增配額的其中一半會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

為避免白居二配額因個人意願轉變而被浪費，房委會發出批准信的數額將適量大於白居二配額，讓購買單位的配額得以盡用，以盡量滿足買家期望。

提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，以回應市場需要。

下期居屋及綠置居 放寬新出售單位轉讓限制降至10年

放寬新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年，以鼓勵居民上進上流，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。

推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位10年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位，讓長者可獲額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

房委會及香港房屋協會將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位10年或以上的業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3,000個。

施政報告2025｜2028年底前提供額外3,000支高速充電樁

政府已推出3億元高速充電樁鼓勵計劃，2028年底前會提供額外3,000支高速充電樁。政府亦計劃推出六幅用地作高速充電站，而巴士公司將開放充電設施供其他車輛使用。

施政報告2025｜減收非住宅水費、排污費及工商業污水附加費50% 料飲食業受惠

李家超指，為應對經濟轉型，政府會推出多項措施，加大支援中小企。

將「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期延長兩年，並將還息不還本安排再度延長一年。政府亦會鼓勵銀行繼續以包容態度，更具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。

寬減收費，減輕營商壓力。政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35,000個主要為飲食業的商戶受惠。

豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等牌照及許可證首次簽發或續期費用

另外，豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等的牌照及許可證首次簽發或續期費用，預計逾6萬個持牌人受惠。以上各措施為期一年。

政府原訂未來5年的基本工程開支每年平均為1,200億元，為支持本地建造業，政府會額外預留300億元在未來兩至三年加大工程項目開支，以持續推動經濟發展。

簡化食肆發牌制度

簡化食肆發牌制度方面，現時暫准牌照已容許新經營者邊開業邊完成正式牌照申請；「先發牌、後審查」進一步加快了審批程序；而由於簡化了行政步驟，食肆轉手後的新經營者已可更快開業。

為進一步加快審批食肆露天座位的申請，食環署會採用新方式，主動統籌各相關部門一同進行「會審」共同處理問題，並在有需要時就複雜的申請請示相關的常任秘書長以至政務司副司長；同時亦會精簡程序，包括：設立露天座位的標準地租、容許部份申請毋須增加廚房面積及洗手間設施，而對設置露天座位後剩餘闊度不少於3米行人通道的申請，一般視作符合有關道路的基本要求，毋須逐一審議。