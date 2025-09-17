施政報告長者樓換樓｜單位全部業主均須滿60歲　約10萬單位合資格

新一份《施政報告》提出，房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價。消息人士指，長者可以選擇「大換細」，或由市區搬到偏遠地區，計劃不設限額，市場約有10萬個單位符合資格。消息人士又指，單位的全部業主都須為60歲以上。



另外，房委會及房協會推出先導計劃，容許擁有資助出售單位十年或以上的業主，在繳付出租准許費後，將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3,000個。消息人士指，先導計劃將於明年推出，為期兩年，名額「先到先得」。消息人士指，計劃可鼓勵居屋業主上流，同時幫助白表申請者減低租樓負檐。



《施政報告》提出「長者業主樓換樓計劃」。消息指，當局不會為計劃參加者設額限，推出計劃是期望為長者提供多一個選擇。（夏家朗攝)

消息人士指，「長者業主樓換樓計劃」將於明年推出，是參考了房協現有計劃，長者若「大換細」，則所換單位的地區位置不作限；若長者交出市區單位，遷到擴展市區、新界或離島的單位，則不限所換單位的大小。

不會為計劃設參與數目上限

消息人士估計市場約有10萬個單位符合資格，當局亦不會為計劃參加者設限額，推出計劃是期望為長者提供多一個選擇，讓他們可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

若單位不止長者一人持有，當中有業主未滿60歲，又可否參與計劃？消息人士指，單位的全部業主都須為60歲以上，即若有父母與子女早年用家庭身份置業，未必能參與計劃。

免補價出租資助出售單位的先導計劃將於明年推出。（夏家朗攝)

免補價出租資助出售單位 3,000名額先到先得

同樣明年推出的還有免補價出租資助出售單位的先導計劃，消息人士指，3,000個名額以「先到先得」的形式發放，為期兩年，預計市面上有約30多萬個單位合資格，當局會檢視反應再決定未來會否繼續。他又指，出租准許費會按單位大小、以及所在地區私樓的市價按比例計算，正研究每半年或一年繳一次准許費。

消息人士又指，先導計劃的租金水平沒有設限，由業主及租戶自行協商，但相信居屋與私樓兩者間有落差，會在市場租金反映。他又指，有單位需全間出租，即不可只出租單位內的房間。

消息人士指，推出計劃是希望鼓勵居屋業主上流至私屋，為他們提供賣樓以外的選擇，同時亦可幫助現時租住私樓的白表申請者儲蓄買居屋。

另外，《施政報告》亦提出放寬新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。消息人士解釋，當年由10年加至15年是為了遏止當年樓市炒賣，現時市況與當年已有好大分別，形容政策是「回復之前水平」。

消息人士另指，居屋綠白表的四六比將於下期調至五五比，稱由於今年起居屋落成量較往年多，基數較大，因此整體預留予白表人士的單位數量不會減少，不影響白表人士的機會。另外，或以上單位將於下期起逐步增加，最終會較現時多兩至三成。

白居二方面，下期起房委會發出批准信的數額將適量大於白居二配額，消息人士指因為歷年都有不少人放棄領取「准買證」，措施是為了避免浪費配額，形容類似「航空公司overbooking（超賣）」，而發信數額將較配額多一至兩成。

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，稱將研究重建模範邨。

當局提出研究重建北角模範邨，但該屋邨業權由「模範屋宇會」持有，回收會否有困難？消息人士指，當局暫時未見有業權上的問題，現時要解決的是遷置方案。