房委會「共築創業家2.0」逾70商舖供青年創業　規模達首階段7倍

房委會去年推出「共築・創業家2.0」計劃，與商界夥伴和商場業主提供首七個月舖位免租、其後三年階梯式租金優惠，讓35歲或以下有志創業的青年一展抱負。計劃目前已有17個商界業主加入，連同房委會提供的12間商鋪，共有逾70間商鋪供年輕人試行創業計劃，規模為首階段七倍。



有本地足球學校藉計劃之助，在深水埗蘇屋商場設立室內草地足球場，專門為幼兒開辦足球訓練班。（政府新聞網圖片）

教練蘇可立表示，期望足球場日後能成為全港幼稚園舉辦足球比賽的場地，讓小孩子奮力追夢。（政府新聞網圖片）

今年3月，一間本地足球學校藉房委會「共築・創業家2.0」計劃之助，在深水埗蘇屋商場設立室內草地足球場，專門為幼兒開辦足球訓練班。教練蘇可立表示，學校融合足球與幼兒教育，利用遊戲教導3歲至6歲幼童基本足球技巧。蘇可立又指，蘇屋商場位處市區，交通便利，鋪位面積大、樓底高，適合作室內足球場。她期望足球場日後能成為全港幼稚園舉辦足球比賽的場地，讓小孩子奮力追夢。

有參加者設立香港首間以運動共融為核心的健身中心。（政府新聞網圖片）

健身中心創辦人周漢軍表示，過往經營樓上舖，大多通過互聯網吸引新客戶，但遷進地舖後，客戶數目增加3成，加上首7個月免租，營運壓力大幅減輕。（政府新聞網圖片）

另有參加者在北角健康村設立健身中心，特別為殘疾人士和長者開辦健身課程，是香港首間以運動共融為核心的健身中心。創辦人周漢軍表示，健康村的名字與他經營的服務非常配合，而且舖位為地舖，地理上佔優，方便殘疾人士和長者出入。周指，過往經營樓上舖，大多通過互聯網吸引新客戶，但遷進地舖後，客戶數目增加3成，加上首7個月免租，營運壓力大幅減輕。

房屋署總產業測量師/商業樓宇馮怡表示，計劃目前已有17個商界業主加入，連同房委會提供的12間商鋪，共有逾70間商鋪供年輕人試行創業計劃，規模為首階段七倍。（政府新聞網圖片）

房委會表示，計劃一舉數得，年輕人獲得創業機會，商場迎來新鮮感，居民則享有更多元化的商品選擇和服務體驗；早前鼓勵商界夥伴和商場業主加入計劃，反應相當正面。

房屋署總產業測量師/商業樓宇馮怡則表示， 目前已有17個商界業主加入，提供不同免租期的鋪位。連同房委會提供的12間商鋪，共有逾70間商鋪供年輕人試行創業計劃，規模為首階段七倍。