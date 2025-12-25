超市大戰？　佳寶聖誕節一連三日全場8折　京東收購半年3度出招

本港超市由兩集團壟斷，京東佳寶超市平安夜（24日）宣布推出「聖誕大促銷」，由今日（25日）聖誕節至周六（27日），全線佳寶門店全場逾千款商品均八折價出售，涵蓋食材及日用品，包括京東自家品牌的七鮮卷紙、花生油及水餃等。翻查資料，若連同是次聖誕優惠活動，佳寶超市被京東收購後，已先後推出3次全線分店八折優惠，共計推出8日。



京東又指，佳寶超市已引入過百款京東商品，當中又以水餃最受港人歡迎。目前首四名受歡迎商品分別是七鮮椰子水、粟米豬肉水餃、白菜豬肉水餃及京鮮舫啤酒。



京東宣布由12月25日至27日，全港佳寶門店逾千款商品八折優惠，涵蓋食材及日用品。（京東提供圖片）

佳寶被京東收購後，石塘咀店8月16日中午人頭湧湧，收銀處大排長龍。（資料圖片／黃寶瑩攝）

佳寶超市引入過百款京東商品 水餃最受港人歡迎

京東公布，自今年8月完成收購香港佳寶超市後，雙方業務整合快速推進，形容為成效顯着，截至「雙11」前已超額完成目標，引入過百款京東供應鏈精選商品，其中京東自有品牌表現亮眼，包括七鮮椰子水、粟米豬肉水餃、白菜豬肉水餃及京鮮舫啤酒，分別躋身最受香港消費者歡迎單品首四名，當中京鮮舫啤酒最受本地男性顧客群青睞。

江蘇大閘蟹是佳寶營運34年以來首次引入鮮活水產。（資料圖片／歐陽德浩攝）

佳寶2025年秋季出售直運大閘蟹，由江蘇全程冷凍鏈空運到港，號稱「最快12小時由蟹田到貨架」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

首次推江蘇直運大閘蟹 創逾19萬隻銷量紀錄

京東又指，今年內地與香港恢復直運大閘蟹，京東搭建從江蘇蟹田直達香港逾90家京東佳寶門店的渠道，通過「恆溫鎖鮮技術」保障鮮活度，最快12小時便可空運直達，大幅縮減中間轉運的成本，售價較傳統渠道低約20%，最終創下超過19萬隻的銷量紀錄，穩居行業榜首。

由上市首3天熱銷1萬隻，到雙11大促期間兩周售出7萬多隻，再到消費季末以超19萬隻的總銷量收官，持續的熱銷印證了香港市民對該模式的高度認可。 京東佳寶

京東供港大閘蟹裝箱正在「登機」。（京東提供圖片）

佳寶店內部份貨架擺滿京東自家品牌貨品，分別是「七鮮」及「京鮮舫」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

12月25日至27日全線佳寶推8折優惠

京東宣布，為承接「雙11」的消費熱潮，推出「聖誕大促銷」為港人帶來節日驚喜，由今日（25日）聖誕節至周六（27日），全港佳寶門店逾千款商品八折優惠，涵蓋食材及日用品，包括京東自家品牌的七鮮卷紙、花生油、水餃等，未來將陸續引入更多優質商品，讓港人的選擇更豐富。

翻查資料，若連同上述的「聖誕大促銷」，佳寶超市被京東收購後，已先後推出3次全線分店八折優惠，共計推出8日，包括︰

8月16日至8月18日︰京東剛收購佳寶超市，一連三日推出「全場8折大促活動」

11月11日至11月12日︰配合內地「雙11」購物節，一連兩日推出「全場8折優惠」

12月25日至12月27日︰推出「聖誕大促銷」，一連三日「全線狂歡8折」

