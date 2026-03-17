恒基澳洲毛絨花展周四開幕　特設洋紫荊花　徐子淇帶長幼率先參觀

踏入3月下旬，滿城花香，除了有康文署的花卉展，恒基兆業地產本周四（19日）至下周日（22日）中環海濱舉行「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」毛絨花展覽，是該展覽首次在港舉行。恒基主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇搶先親自接待160位小朋友及長者參觀和打卡。



是次活動將展出逾26款由澳洲超寫實藝術家Cj Hendry精心創作的奇趣毛絨花，其中有香港限定的繡球蔥花（Allium）及洋紫荊「Bauhinia」。Cj Hendry形容香港是一個充滿活力，同時很稠密的城市，「像位於不同地方的紐約」。她認為，將Flower Market搬到香港，會有很多不同的人能感受到，對她來說非常特別。所有預約場次於公布後不足一天已全數額滿。



展亭內有一片片毛絨花海。Cj Hendry 特別為是次香港站創作「Henderson Flower」繡球蔥花（Allium）及洋紫荊「Bauhinia」。（洪戩昊攝）

展亭內有一片片毛絨花海。Cj Hendry 特別為是次香港站創作洋紫荊「Bauhinia」，總數有26款。（洪戩昊攝）

恒基主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇（左）與澳洲超寫實藝術家Cj Hendry合照。（恒基提供圖片）

恒基主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇（前左）與澳洲超寫實藝術家Cj Hendry合照（前中）與參觀的小朋友和長者合照。（恒基提供圖片）

展亭內有一片片毛絨花海，總數有26款。（洪戩昊攝）

展亭內有一片片毛絨花海，總數有26款。（洪戩昊攝）

訪客將由綠意盎然的樹籬迷宮展開旅程，走進作溫室設計的展亭，便能置身於一片毛絨花海之中。云云花海中，有Cj Hendry 特別為是次香港站創作的兩款專屬限定作品，分別為「Henderson Flower」繡球蔥花（Allium）及洋紫荊「Bauhinia」。

香港站專屬限定作品，分別為「Henderson Flower」繡球蔥花（綠）及洋紫荊「Bauhinia」。（洪戩昊攝）

被選為「Henderson Flower」的繡球蔥花象徵團結、力量與韌性，代表恒地50年來的傳承與不斷向前的發展歷程，並與設於The Henderson旁藝術花園內，為紀念集團創辦人李兆基而設的大型繡球蔥花雕塑《Allium》互相呼應。作品更融入標誌性的「恒基綠」（Henderson Green），代表公司品牌顏色。

訪客將由綠意盎然的樹籬迷宮展開旅程。（洪戩昊攝）

訪客將由綠意盎然的樹籬迷宮展開旅程。（洪戩昊攝）

展亭作溫室設計。（洪戩昊攝）

展亭作溫室設計。（洪戩昊攝）

恒基主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇（左一）與澳洲超寫實藝術家Cj Hendry合照（左四）與參觀的小朋友合照。（恒基提供圖片）

恒基主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇也忍不住要打卡。（恒基提供圖片）

至於洋紫荊「Bauhinia」則是香港的城市象徵，其花形亦與集團旗艦商業地標The Henderson的建築線條彼此呼應，展現藝術與建築美學之間的巧妙連結。

Cj Hendry形容香港是一個充滿活力，同時很稠密的城市，「像位於不同地方的紐約」。她認為，將Flower Market搬到香港，會有很多不同的人能感受到，對她來說非常特別。另外，她說由於每個地方也有特別設計的花朵，所以會有人特地從紐約、澳洲等地來香港，收集香港限定花朵。

Cj Hendry（左）和主辦單位「不只制作」代表合照。（洪戩昊攝）

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」由周四起一連四日免費向公眾開放。入場人士須透過活動網站進行預先登記，並憑電子門票入場。外界反應熱烈，所有名額已在不足一日內爆滿。