李兆基逝世一周年　恒基派發5萬個福袋　過渡性房屋居民等有份

昨日（17日）是恒基兆業地產創辦人李兆基農曆「生忌」及逝世一周年日子，恒基地產聯同李兆基基金昨日於全港50個地點，向市民派發5萬個福袋，內附香米及養生湯包，寓意飽足安康，以行動向社區傳遞關懷與祝福，受惠對象包括太子和南昌社區客廳用戶和過渡性房屋「博愛江夏圍村」居民等。



恒基地產派發的福袋，內附香米及養生湯包。（恒基圖片）

恒基表示，50個派發點遍及全港多區，涵蓋集團旗下幾個大型屋苑、家園便利店全線分店、名氣家煤氣客戶中心、香港小輪集團旗下大角嘴港灣豪庭商場及粉嶺逸峰商場、北角（東）渡輪碼頭、太子和南昌社區客廳、「博愛江夏圍村」，以及多個借出場地的快遞站門市等。

恒基地產執行董事兼家園基金董事孫國林於家園便利店，與義工一同向市民派發福袋。（恒基圖片）

恒基表示，集團逾200位義工參與是次福袋派發行動。恒基地產執行董事兼家園基金董事孫國林也有參與，他表示，李兆基多年來心繫社會、樂善好施、不求回報，為社會留下深遠影響；集團會繼續秉承他的慈善精神，持續以不同方式回饋社會，與各界合力建設和諧共融的香港 。

「博愛江夏圍村」的居民排隊領取福袋。（恒基圖片）

恒基地產聯同李兆基基金昨日於全港50個地點向市民派發福袋，不少市民領取。（恒基圖片）

恒基表示，自去年9月起，集團每逢農曆初一、十五於家園便利店，以及太子和南昌社區客廳派發素菜包予市民及登記會員。今年適逢是恒基地產50周年，自1月中開始已先後推出慈善跑、長者團年宴、社區同樂日等社區及慈善活動，過去兩個月受惠人數已超過七萬，涵蓋長者、年青人、病童及基層家庭等社群。集團今年將會陸續推出更活動與特別企劃，與眾同賀50周年。