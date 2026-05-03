首岸兩輪沽清　恒基二部4月單月銷售額65億　創集團20年單月新高

新盤銷情轉旺，由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡市區重建項目首岸（One Victoria Cove），首兩輪銷售全數沽清，短短一周售出338伙，套現逾26.4億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目第3期(第1座)自推出首張價單以來反應熱烈，向隅客眾多，將於短期内上載銷售安排。



他續指，項目第1期（第2座）首兩輪銷售，約70%為本地買家，20%為國內買家，2%為外國買家，另有8%以公司名義入市。買家中不少為家庭客，購買兩伙單位自用及換樓。亦有不少買家鍾情項目位處著名名校網，屬市區非常罕見的大規模合併式小區發展。

付款辦法方面，約71%買家選擇100天成交付款計劃，13% 選擇270天成交付款計劃，16%選擇建築期付款計劃。

恒基二部首4個月總銷售額逾120億、沽約1000伙

另恒基營業二部今年首4個月總銷售額逾120億元，共售出約1,000伙，4月份單月銷售額逾65億元，共售出約700伙（包括首岸、啟德跑道區項目及南首等），創下集團逾20年之單月住宅銷售額新高。

紅磡首岸。（資料圖片）

採全港首個「合併式小區」概念

項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。