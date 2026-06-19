華萊士香港首店殺入九龍城　雞堡餐開業優惠$28　貴深圳團購近倍

近年大批內地餐飲業品牌進軍香港，有「中國版肯德基」之稱的內地連鎖快餐品牌「華萊士」香港首店，周四（18日）已在九龍城廣場開業。根據網上相片顯示，餐廳客量暫未太多，主打3個開業限定優惠套餐，最便宜是28元的香辣雞腿堡套餐，原價則售53元。



若在內地點評平台中翻查深圳分店，可發現該套餐原價售人民幣29元（折合約33.6港元），團購價只需人民幣12.9元（折合約15港元），即深圳店的原價便宜36.6%；團購價比香港的優惠價便宜46.4%，接近平一半。



內地連鎖快餐品牌華萊士香港首店選址九龍城廣場B1樓中庭舖位。（香港茶餐廳及美食關注組／Steve Choi圖片）

華萊士香港首店已開業，相片可見顧客量不多，仍有大量空座。（Threads／zero.cheng圖片）

首港店選址九龍城廣場 3開業優惠餐最高達5折 全配薯條及汽水

內地連鎖快餐品牌「華萊士」早前傳出進軍香港，首店選址九龍城廣場B1樓中庭舖位，隨後商場在社交平台預告華萊士即將開幕。有多名網民周四（18日）發現該店已開業，其上傳圖片顯示，餐廳顧客量不多，仍有大量空座。

店外的宣傳板介紹3個優惠套餐，包括28元香辣雞腿堡套餐、原價售53元；30元爆爆芝士牛堡套餐、原價售50元；68元蜜汁手扒雞套餐、原價售85元，全部都配有薯條及可樂。。

店外的宣傳板介紹3個優惠套餐。（香港茶餐廳及美食關注組／Steve Choi圖片）

憑低價策略快速擴展全國 近年分店數量破兩萬間

華萊士在2000年創立，主打平價漢堡及炸雞等西式快餐食品，憑低價策略快速擴展全中國，被喻為「中國肯德基」。截至2023年初擁逾兩萬間分店，2024年底並攻入美國開設首間門店。

此外，華萊士也多次捲入食安爭議，長年被內地網民戲稱「噴射戰士」，其中去年便被內地媒體揭露有分店使用過期食材、職員健康證涉嫌造假，最終華萊士發公開信致歉。

香辣雞腿堡套餐售28元，相同套餐在深圳分店團購價售人民幣12.9元（折合約15港元）。（九龍城廣場影片截圖）

香辣雞腿堡套餐內地團購價人民幣12.9元

若在內地點評平台美團及大眾點評中，翻查深圳羅湖及福田一帶的華萊士分店，可發現香辣雞腿堡套餐原價售人民幣29元（折合約33.6港元），團購價只需人民幣12.9元（折合約15港元），至於爆爆芝士牛堡套餐及蜜汁手扒雞套餐方面，相關平台無相關套餐，惟單購蜜汁手扒雞原價為人民幣30元（折合約34.7港元）。

換言之，若以香辣雞腿堡套餐為例，以原價對比深圳店及香港店，深圳便宜36.6%；若以深圳店的團購價對比香港店的優惠價，深圳也便宜近一半，達46.4%。