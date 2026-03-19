內地網吧攻港｜直擊3條走火通道全塞　設11張床免受床位條例規管

【內地網吧攻港系列三】「陸仁甲電競」旺角店為了吸引內地旅客過夜，提供床鋪，設施更包括淋浴間、洗衣機及吹風機等，惟根據《旅館業條例》及《床位寓所條例》，在香港經營提供住宿用途的場所，需向牌照事務處申請旅館相關牌照。中國香港電競總會指出，網吧經營者毋須領取遊戲機中心牌照，只需遵守經營者守則；而電競館也可申請《遊戲機中心條例》豁免，但兩者都需要符合相關樓宇結構及消防安全等要求。



其實陸仁甲電競身處旺角鬧市，所在大廈樓齡高達60年，消防安全正需要檢視。《香港01》記者直擊發現，店內提供11個床位，剛好符合免受《床位寓所條例》限制的上限。然而其兩條走火通道的門口被雜物及手推車堵塞；另一條走火通道雖然成功推門下樓，但樓梯底層被警示帶阻擋，旁邊更有一名中年男性躺在地上休息。



中國香港電競總會創會會長楊全盛提醒業界注意相關法例，強調提供多元化服務的前提是合法及安全，否則網吧將變成「有電腦的賓館房」。他說︰「網吧入面擺張床休息，當然無可厚非，你可以話佢玩得攰要休息，但其實我諗都要小心會唔會有灰色地帶。」



內地過江龍「陸仁甲電競」在旺角開業。（王海圖攝）

設11個床位剛好不違反《床位寓所條例》

前文提到，內地過江龍「陸仁甲電競」提供床鋪可供睡覺，設施更包括淋浴間、洗衣機及吹風機等，另外花上28.8元便可購買淋浴包，附有沖涼液及洗衣液等衞生用品，可謂接近酒店或旅館的住宿服務。雖然對於內地旅客尤其特種兵而言，廉價過夜的選擇確實增加。然而在港經營住宿場地需要持有牌照，究竟該網吧有否涉及違法？

根據《旅館業條例》，若出租期少於連續28日，而租住者願意繳付費用，則可歸類為酒店或賓館；《床位寓所條例》則列明，只要單位提供12個或以上樓面空間、框架式床鋪或其他類型的睡用設施，則需要向有關部門申請牌照。而該網吧提供11個床位，剛剛好符合條例容許的上限。

「陸仁甲電競」旺角店設有兩部附有乾衣功能的洗衣機，不額外收費。（王海圖攝）

電競總會︰網吧只需遵守互聯網電腦服務中心經營者守則

翻查資料，網吧營運者毋須持有遊戲機中心牌照。中國香港電競總會創會會長楊全盛解釋，網吧的官方名稱為「互聯網服務中心」，也許市民以為網吧需要領取遊戲機中心牌照，不過在電腦及互聯網尚未普及的年代，市民到網吧檢查電子郵件及處理文書工作，反而與遊戲的關係不大，網吧經營者只需遵守「互聯網電腦服務中心經營者守則」。

楊全盛續指，反觀機舖則受到《遊戲機中心條例》的嚴格規管，例如每間機舖的指定範圍內，不可存在另一間機舖，以及補習社或學校等教育機構，店內更要劃分只准成人進入的區域等，因此網吧相較機舖的限制較少。

中國香港電競總會創會會長楊全盛。（歐陽德浩攝）

合規電競館可申請《遊戲機中心條例》豁免

不過，近年興起的電競館與傳統網吧不同，商家或提供Play Station或Xbox等電子遊戲機，即理應受到《遊戲機中心條例》規管。楊全盛稱，香港電競發展起步較鄰近地區緩慢，因此總會在新冠疫情前曾向政府反映，業內經營者有意經營電競館，惟受到條例所限難以發展，最終成功向當局爭取遊戲機中心條例豁免。

翻查民政事務總署文件「申請豁免電子競技場地根據《遊戲機中心條例》領牌規定的指引」，只要電競館符合指引中的定義，便可申請豁免申領牌照，惟營運者需視乎所提供的服務，例如餐飲或零售等，申領相關食物牌照或許可證，同時要遵守當局有關消防安全、樓宇結構等規定。

第一條走火通道︰被紙皮等雜物堵塞。（王海圖攝）

第二條走火通道（右門）︰被兩輛手推車堵塞。（王海圖攝）

大廈位於旺角港鐵站上蓋 樓齡60年曾是區內最高

其實陸仁甲電競位於旺角彌敦道的胡社生行6樓，樓下便是旺角港鐵站出入口，行人路長時間被市民及旅客擠得水泄不通，一旦意外起火相信將會影響附近街道。而該大廈由商人胡忠興建（即合和實業創辦人胡應湘之父、胡社生為祖父），樓高26層，1966年落成後一度是區內最高的建築物。

兩條走火通道門口堵塞 後樓梯底層被警示帶封鎖

60年樓齡可視為高齡物業，記者在陸仁甲電競實測期間，發現共有3條走火通道，但似乎全部都不達標。其中位於大門旁邊的通道出入口，已被紙皮等雜物堵塞；第二條走火通道則被兩輛手推車堵塞；第三條走火通道雖然可成功推門下樓，惟抵達M樓時，樓梯被紅白色的警示帶阻擋，除非強行突破封鎖區域，否則無法離開大廈，而警示帶旁更有一名中年男性躺在地上休息。

（唔該可以點樣出返去？）出唔到，你喺邊度入咪喺度出囉。 後樓梯中年男性

第三條走火通道︰雖然可成功推門下樓，惟抵達M樓時，前方被紅白色的警示帶阻擋。（王海圖攝）

警示帶旁更有一名中年男性躺在地上休息。（王海圖攝）

電競總會籲業界小心灰色地帶 勿變「有電腦的賓館房」

談及陸仁甲電競在包廂擺放床位，楊全盛提醒業界注意《旅館業條例》及相關法例，強調提供多元化服務的前提是合法及安全，例如確保不觸及《床位寓所條例》，否則網吧將變成「有電腦的賓館房」。

網吧入面擺張床休息，當然無可厚非，你可以話佢玩得攰要休息，但其實我諗都要小心會唔會有灰色地帶，當你接受嗰啲人過夜瞓覺，咁其實你可能會涉及旅館條例。 中國香港電競總會創會會長楊全盛

記者實測，床墊的軟硬度適中，可惜床位狹窄沒有足夠空間翻身。（王海圖攝）

陸仁甲電競的包廂面積不大，雖然不設窗戶，但光線充足及空氣流通。（王海圖攝）

民政署︰陸甲仁電競無賓館牌照 如有證據採取執法

陸仁甲電競是否需領取旅館牌照？民政事務總署回應《香港01》指，在香港經營酒店或賓館受到《旅館業條例》第349章規管，目的是確保擬用作酒店或賓館的處所，在樓宇及消防安全方面達至法定標準，以保障入住者及公眾的安全。

根據《旅館業條例》，如某處所顯示為提供租出期少於連續28天住宿予到臨該處所而願意為該住宿繳付費用的任何人，該處所即屬酒店或賓館，必須領取酒店或賓館牌照，方可經營。牌照事務處無接獲陸甲仁電競的相關申請，正按條例跟進個案，如有足夠證據，便會採取執法和檢控行動。

陸仁甲電競旺角店在小紅書宣傳「香港旺角不到兩張港幣電競過夜攻略」。（小紅書截圖）

陸仁甲電競旺角店在小紅書宣傳「香港旺角199邪修過夜」。（小紅書圖片）

是否需持遊戲機中心牌照視營運模式 已轉介警務處跟進

民政事務總署表示，《遊戲機中心條例》第435章訂明，機器或裝置供人在繳付金錢後消遣的處所，須申領遊戲機中心牌照，有關處所不得就玩遊戲所得的成績贈予獎品。

民政事務總署指，個別處所是否需要領取牌照，視乎該處所的情況和營運模式，警務處及其他獲委任的公職人員根據條例，均可進入及視察任何遊戲機中心，陸甲仁電競同樣無領取遊戲機中心牌照，有關個案已轉介警務處跟進。