46億公帑可救香港郵政？　前署長揭改革受阻　公務員思維成絆腳石

特區政府擬向立法會申請46億元助香港郵政紓解營運困境，引發社會對郵政定位的關注。前香港郵政署長譚榮邦今日（6月10日）在香港01論壇頻道發表文章，直指香港郵政錯失改革良機。他批評部門受制於僵化的公務員思維及高昂營運成本，導致多項商業拓展計劃胎死腹中。他呼籲政府把握此次注資的生死關頭，進行徹底的機構改革，否則不如香港郵政其打回原形，回復為普通政府部門，以免繼續浪費公帑。



譚榮邦（左一）現為新民黨中央委員。圖為他與新民黨主席葉劉淑儀（左二）等人出席活動。（葉劉淑儀facebook)

二十年原地踏步 委顧問做私有化研究無下文

譚榮邦在文中透露，早於2006至2008年擔任署長期間，他已察覺郵政營運的「死穴」。他在2006/07年度年報中曾明確警告，營運基金模式只屬權宜之計，郵政面前只有兩條路：一是進行大膽徹底的企業改革以增強競爭力；二是終有一天退回政府資助部門，將盈利業務拱手讓人。然而二十年過去，香港郵政的體制依然故我，當年委聘知名顧問公司進行的「私有化」可行性研究最終亦無疾而終，政府從未向公眾交代原委，白白錯失了轉型升級的黃金時間。

官僚架構扼殺多元商機 高昂薪酬削弱競爭力

譚榮邦指出，香港郵政本來具備龐大優勢，包括擁有萬國郵政聯盟（UPU）的全球網絡及特區政府的信譽保證。過去郵政曾構思利用全港百多間郵局網絡，拓展網絡銷售、銀行小額存付及一條龍保險等多元化服務。然而，這些極具潛力的計劃最終大都不了了之。他解釋，背後主因是政府部門要求郵政嚴格遵守官方財政及法律標準，完全不容許承擔商業風險，這種以保障公帑為名、實則嚴重妨礙商業運作的「公務員思維」，令郵政在市場上被綁手綁腳，毫無談判空間。

位於中環的郵政總局預計2027年中清拆。(資料圖片)

除了體制僵化，高昂的營運成本亦是致命傷。譚榮邦表示，香港郵政六、七千名員工中約三分之二是公務員，薪酬水平遠超一般物流公司。他憶述任內曾遇上公務員加薪，導致工資開支暴增九千萬元，但當時的局長卻下令不准加價。在「行政總裁」完全缺乏控制成本與定價權力的情況下，郵政根本無法與私人市場競爭。

機遇倘無法把握 不如重回政府行列免變無底深潭

面對未來，譚榮邦認為單靠發行郵票及售賣文創產品只是杯水車薪，香港郵政必須放眼全球，把握大灣區、「一帶一路」以至國家《十五五》規劃的物流機遇。但他強調，最大的障礙始終是有關部門的思維與機制。他表明，之所以打破自己一貫的「不在其位，不謀其政」立場，是希望港郵與相關部門不會再磋砣二十年，否則不如早日再次轉型，重回政府部門行列，以免變成無底深潭，浪費公帑。