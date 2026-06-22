兩男食海螺中毒後半邊臉麻痺 據悉購自鵝頸橋街市「東興海鮮」
撰文：林遠航
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衞生署衞生防護中心今日 ( 22日）公布，兩名來自同一家庭的男子食過在銅鑼灣一間海鮮檔購買的海螺後，出現頭暈及全身乏力，以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩，懷疑涉及麻痺性貝類毒素中毒。其中一人已經出院，另一人目前仍然留醫，情況穩定。據了解，海螺購自銅鑼灣鵝頸橋街市「東興海鮮」。
2人食用半小時後出現頭暈及全身乏力 海螺由家人購買
衞生署衞生防護中心表示，兩名男子分別57歲及17歲。二人的家人昨日（21日）在銅鑼灣一間海鮮檔購買海螺並在家中烹煮，他們食用後約30分鐘內，先後各自出現頭暈及全身乏力，以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩。
二人同日到律敦治醫院急症室求醫，前者經治療後已出院，後者被轉介東區尤德夫人那打素醫院接受治療，目前仍然留醫，情況穩定。
初步調查：2人有吃海螺內臟 烹煮不能消除毒素
初步調查顯示，涉事兩人曾進食海螺包括內臟，懷疑因此中毒。中心已把個案轉介至食物環境衞生署跟進，中心的調查仍繼續進行。
中心指，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。