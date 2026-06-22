兩男食海螺中毒後半邊臉麻痺　據悉購自鵝頸橋街市「東興海鮮」

衞生署衞生防護中心今日 ( 22日）公布，兩名來自同一家庭的男子食過在銅鑼灣一間海鮮檔購買的海螺後，出現頭暈及全身乏力，以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩，懷疑涉及麻痺性貝類毒素中毒。其中一人已經出院，另一人目前仍然留醫，情況穩定。據了解，海螺購自銅鑼灣鵝頸橋街市「東興海鮮」。



兩名來自同一家庭的男子食過在銅鑼灣一間海鮮檔購買的海螺後中毒。據了解，海螺購自鵝頸橋街市「東興海鮮」。（資料圖片）

2人食用半小時後出現頭暈及全身乏力 海螺由家人購買

衞生署衞生防護中心表示，兩名男子分別57歲及17歲。二人的家人昨日（21日）在銅鑼灣一間海鮮檔購買海螺並在家中烹煮，他們食用後約30分鐘內，先後各自出現頭暈及全身乏力，以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩。

二人同日到律敦治醫院急症室求醫，前者經治療後已出院，後者被轉介東區尤德夫人那打素醫院接受治療，目前仍然留醫，情況穩定。

初步調查：2人有吃海螺內臟 烹煮不能消除毒素

初步調查顯示，涉事兩人曾進食海螺包括內臟，懷疑因此中毒。中心已把個案轉介至食物環境衞生署跟進，中心的調查仍繼續進行。

中心指，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。