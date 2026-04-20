食物中毒｜3人食雲南購牛肝菌後嘔吐腹痛 防護中心證屬有毒菇類
撰文：賴卓盈
出版：更新：
衞生防護中心今日（20）指，3名年齡介乎12至52歲人士，在家自行烹煮和進食從雲南購買的牛肝菌後，出現食物中毒。中心鑑定該牛肝菌樣本後，證實屬有毒菇類，含一些經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適的物質。中心正調查該群組，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類。
毒菇經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適
個案群組涉及一男兩女，年齡介乎12至52歲，他們於4月5日在家自行烹煮和進食牛肝菌，約三至六小時後出現嘔吐和腹痛徵狀，翌日（6日）到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，經治療後已出院。
根據患者的臨床徵狀，中心相信他們因進食牛肝菌而出現食物中毒。病人提供的同一批次未經烹煮的牛肝菌樣本經鑑定後，證實屬有毒菇類，含一些經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適的物質。
涉事牛肝菌於今年1月於雲南省購買 產品包裝無商標及來源地資料
中心的初步調查顯示，涉事的牛肝菌是他們其中一人今年1月於雲南省購買，產品包裝上沒有標示商標及來源地資料。中心正調查該群組，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類。
中心指，會將個案通報中國內地相關當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障市民健康。
警察學院疑爆食物中毒涉53名學員 曾在學院餐廳多次共同用膳食安中心飭業界暫停出售西班牙一廠房出產生蠔 曾涉食物中毒個案生蠔食物中毒｜酒店低調變招轉食蟹 有蠔店稱法國直運不涉供應商生蠔食物中毒｜7人光顧尖沙咀O DELICE後屙嘔 沙田店後第二宗