食物中毒｜3人食雲南購牛肝菌後嘔吐腹痛　防護中心證屬有毒菇類

衞生防護中心今日（20）指，3名年齡介乎12至52歲人士，在家自行烹煮和進食從雲南購買的牛肝菌後，出現食物中毒。中心鑑定該牛肝菌樣本後，證實屬有毒菇類，含一些經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適的物質。中心正調查該群組，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類。



3名年齡介乎12至52歲人士，在家自行烹煮和進食從雲南購買的牛肝菌後，出現食物中毒。衞生防護中心正調查（資料圖片）

毒菇經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適

個案群組涉及一男兩女，年齡介乎12至52歲，他們於4月5日在家自行烹煮和進食牛肝菌，約三至六小時後出現嘔吐和腹痛徵狀，翌日（6日）到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，經治療後已出院。

根據患者的臨床徵狀，中心相信他們因進食牛肝菌而出現食物中毒。病人提供的同一批次未經烹煮的牛肝菌樣本經鑑定後，證實屬有毒菇類，含一些經烹煮後仍能導致食用人士腸道不適的物質。

曬乾了的牛肝菌味道更濃郁，但要小心混雜類似的有毒菇菌。（資料圖片）

涉事牛肝菌於今年1月於雲南省購買 產品包裝無商標及來源地資料

中心的初步調查顯示，涉事的牛肝菌是他們其中一人今年1月於雲南省購買，產品包裝上沒有標示商標及來源地資料。中心正調查該群組，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類。

中心指，會將個案通報中國內地相關當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障市民健康。