生蠔食物中毒｜酒店低調變招轉食蟹　有蠔店稱法國直運不涉供應商

近期屢爆與進食生蠔有關的食物中毒事件，衞生防護中心及香港餐飲聯業協會會長黃家和相繼提醒市民，現時不要進食生蠔，周六（14日）是情人節，究竟食肆如何變招？有業界消息人士指，多間酒店近期為了避免影響生意，不敢再宣傳生蠔，改推長腳蟹或帝王蟹主題海鮮餐。



不過，也有生蠔專門店繼續堅持賣生蠔，在社交平台發文澄清貨源不經批發商，稱由法國蠔場直運餐廳，更獲歐盟衞生部門的證明。另外，生蠔專門店「蠔站」早前在社交平台公布，其荃灣分店因租約期而滿，最後營運日為2月8日，適逢在生蠔食安風波中結業。



傑頓國際食品及88投資控股有限公司供應不同地方的生蠔予本地食肆，食安中心早前已指示該公司暫停出售及供應生蠔。（公司網頁圖片）

消息人士︰多間酒店不再宣傳生蠔 改推長腳蟹等海鮮餐

有供應生蠔的餐飲業人士今日（13日）在商台節目稱，自生蠔相關食物中毒個案爆發後，其店的生蠔銷量下跌三、四成。有業界消息人士透露，通常聖誕節的高峰期過後，主打生蠔的食肆將迎來淡季，因此跌三、四成仍屬正常。

消息人士又指，多間酒店酒店近期為了避免影響生意，都低調不再宣傳生蠔，甚至更改餐單推出全海鮮自助餐，主題轉為長腳蟹或帝王蟹等海鮮，也有酒店改推韓式套餐。

有食肆堅持出售生蠔，強調其生蠔是直接從法蠔場運到餐廳，獲得法國衞生署所屬的歐盟認證，不經任何出口商或批發商。（蠔灣FB圖片）

有食肆堅持賣生蠔 稱不經批發商由法國蠔場直運餐廳

不過，仍有食肆堅持出售生蠔，生蠔專門店「蠔灣」日前在社交平台發文指，每當出現進食生蠔後懷疑食物中毒的個案，首當其衝會受到影響，強調其法國生蠔是直接從蠔場運到餐廳，過程中必須獲得法國衞生署所屬的歐盟認證，到港後接受食環署及衞生署嚴格審核，過程中沒有經過任何出口商或批發商。該店團隊擁有超過25年處理生蠔經驗，強調所有出品都一絲不苟。

請希望不要造成一竹篙打一船人的感覺。平心而論，不是所有生蠔都會因個別事件而出現食安問題，令到要對外公布「暫時不要食生蠔」呢類型的建議。 Oyster Cove 蠔灣

生蠔專門店「蠔站」荃灣分店因租約期而滿，於今年2月8日最後營業。（蠔站FB圖片）

蠔站荃灣店2月8日因租約期滿最後營業

此外，另一間生蠔專門店「蠔站」早前在社交平台公布，其荃灣分店因租約期而滿，最後營運日為周日（8日），適逢在生蠔食安風波中結業。該品牌在全港仍有4間店，分別位於尖沙咀、天后、大角咀及土瓜灣。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，市民短期內盡量不吃貝殼類食物，即使進食也要徹底煮熟。（資料圖片）

黃家和籲市民短期內盡量不吃貝殼類食物

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，最近連串與生蠔有關的食物中毒個案，確實影響市民的信心，惟大部份餐廳並非只依賴生蠔維生，因此會主打其他海鮮。他呼籲食環署應加強監管供應商，確保生蠔的來源安全，市民短期內盡量不吃貝殼類食物，即使進食也要徹底煮熟，避免新春期間發生食物中毒。

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，全球氣候暖化，受到海洋污染影響，進食生蠔只會愈來愈危險。（資料圖片）

黃傑龍︰根本係絕對冇可能生食一隻蠔

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今晚（13日）在社交平台發文指，全球氣候暖化，受到海洋污染影響，進食生蠔只會愈來愈危險。但他理解人類並非純粹理性的生物，他有時候也會忍不住吃生蠔，但當日會特別吃兩粒含300億益生菌的藥丸作預防。