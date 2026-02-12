生蠔食物中毒｜7人光顧尖沙咀O DELICE後屙嘔　沙田店後第二宗

七名男女上月底至本月初在尖沙咀THE ONE商場食肆O DELICE! 晚膳約28至36小時後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。衞生防護中心指，他們在該店都曾食過生蠔。



翻查資料，四名男女在同一時間在沙田新城市廣場O DELICE! 晚膳後，同樣出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。其糞便樣本經化驗後，證實對諾如病毒呈陽性反應。



七名男女上月底至本月初在尖沙咀THE ONE商場食肆O DELICE! 晚膳約28至36小時後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。(O DELICE! Facebook圖片）

7人在THE ONE商場O DELICE! 均曾吃過生蠔

衞生防護中心指，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及一男六女，年齡介乎24歲至45歲。他們先後於1月31日及2月1日在尖沙咀THE ONE商場的O DELICE!晚膳，約28至36小時內，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中三人已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

初步調查顯示，他們於該店都進食過的生蠔。食物安全中心人員和環境衞生部人員在上周四（5日）接獲衞生防護中心通知第一宗個案後，已即時到涉事餐廳及生蠔供應商調查。調查發現，該群組生蠔的供應商為傑頓國際食品及88投資控股有限公司。食安中心在翌日（6日）已經即時指示供應商暫停出售及供應生蠔。

法式料理店Odelice有出售生蠔菜式。（Odelice Facebook圖片）

1.18至今共45宗食物中毒個案 36宗染諾如病毒 均曾吃生蠔

衞生防護中心總監徐樂堅指，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗。1月18日至2月12日期間，中心已錄得45宗食物中毒個案，共影響135人，當中87%，即36宗，與諾如病毒相關，共113人受影響。流行病學調查發現，與諾如病毒相關的食物中毒個案受影響人士，全部在潛伏期內曾食用生蠔。

徐樂堅提醒市民，無論是在家或光顧食肆，應進食徹底煮熟食物，特別是貝類，以避免感染腸道疾病。酒精飲料、檸檬汁或芥末亦不能殺死諾如病毒。他又建議市民不應冒險進食未經煮熟的蠔。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／黃浩謙攝）

另外，中心的監測指標顯示，本地急性腸胃炎的活躍程度自1月初起持續上升，包括院舍及學校的急性腸胃炎爆發個案，實驗室的檢測顯示超過七成半是諾如病毒引致。此外，日本及韓國近日的諾如病毒活躍程度亦持續上升，韓國的監測數據顯示諾如病毒活躍程度達近五年同期新高。