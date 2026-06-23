今日新聞8分鐘｜司機雙手離軚玩手機｜4港婦遊澳執逾$9萬現金被捕

新田石湖圍新村倉庫起火傳爆炸聲 濃煙烈焰湧半空 消防開喉灌救

新界北區發生火警。周二（23日）凌晨2時半左右，消防接獲多個火警報告，指新田石湖圍新村一個倉庫發生火警，期間傳出多次爆炸聲。消防出動2條喉及2隊煙帽隊灌救，並於4時27分將火救熄。人員經初步調查，相信是雜物及舊電器起火肇禍。事件中無人受傷，附近居民亦毋須疏散。

機場快綫駛入東涌綫青衣月台 港鐵：為修復故障設備作車務調度

網上流傳一段影片，顯示一列機場快綫列車，駛入青衣站東涌綫往香港方向的月台，期間列車及月台幕門更一度打開，有部份乘客落車。有乘客質疑機場快綫列車誤入東涌綫月台，港鐵則解釋，因青衣站附近有設備故障，駛入東涌綫月台為車務調度，方便維修。

機場劫金條｜累拘13人包括策劃內應刀匪 最細16歲 4人深圳落網

機場三號停車場上周四（18日）發生搶劫傷人案，36歲本地男子在停車場取車時，遭刀手斬傷手腳，劫去6條總值約700萬元金條；警方事後拘捕多人，其中8人已被起訴，今早（22日）沙田裁判法院提堂；一名19歲女子獲准保釋候查，7月下旬向警方報到。

警方今日（22日）交代最新進展時稱，至今拘捕13人，其中6名男女（16至25歲）於過去3日（20至22日）落網，兩名男子在港被捕、3男1女則潛逃內地，於深圳落網，今午移送香港，他們均涉嫌「串謀行劫」。警方續稱，該6人角色基本上涵蓋了整個犯罪鏈，包括集團幕後策劃人、通風報信的內應、持刀行劫的劫匪及負責購買刀具的成員；警方仍在追查金條去向。

FU牌私家車司機駕駛時雙手離軚玩手機 網民怒斥：馬路核彈

今日（22日）網上瘋傳一段影片，片段相信由隧道內一輛行駛左線的車輛拍攝，而右邊中線則有一輛掛上「FU」車牌及內地車牌的銀色私家車，其司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。片主直言：「大陸車落黎香港軚盤都唔使揸？」影片惹來大批網民關注，有人批評司機駕駛危險，怒斥罔顧安全 「嘩！馬路核彈。」、「都幾痴線，真係輔助駕駛當自動駕駛」、「累己害人！」亦有人建議盡快舉報「幫佢出名1823啦！」

4港婦遊澳門蒙地卡羅前地 疑執走逾$9萬現金 涉拾遺不報被捕

上周三（17日）晚上，澳門治安警察局接獲市民報案，指由北京街乘搭的士至蒙地卡羅前地，落車後遺失一個裝有94,800元現金的布袋。警方翻查閉路電視系統，發現有4名女子一同抵澳，並途經案發現場，其中一人檢走布袋。

人員其後於新口岸酒店將她們拘捕，4名涉案女子為年約60餘歲的香港人，兩人姓陸，兩人分別姓譚及姓梁，她們否認犯案，警員隨後在她們的隨身物品中，搜出懷疑作犯案所得的現金。她們涉嫌觸犯《刑法典》第200條「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有」罪，案件已送交檢察院偵辦。

龍山隧道車禍．影片曝光｜電單車直撞私家車 人車分離拋飛十數米

龍山隧道往九龍方向昨早（21日）發生車禍，姓潘（25歲）鐵騎士撞向故障私家車車尾，再失控撼向慢線石壆翻側，四肢擦傷倒地，幸清醒送院。

案發一刻車CAM片段曝光，可見故障私家車「打死火燈」停在右線，涉事電單車沒有減速下，直撼私家車左邊車尾，強烈撞擊力下傳出一聲巨響，電單車前輪登時飛脫，鐵騎士隨即人車分離，整個人拋飛墮地滑前十數米，電單車則反彈撞向左線石壆，碎片四散一地。片中傳出驚呼聲：「嘩嘩嘩嘩嘩‥‥‥」

廣東堤壩遭巨浪突襲男童險被捲走 遊客合力救人景點已封閉

廣東陽江市網紅打卡點「戀愛堤」遭海浪沖擊，有男童被浪捲走沖出護欄，幸多名遊客及時緊抓男童雙手將他救起。

6月21日，陽東區宣傳部門證實，落水者已安全獲救，強調「戀愛堤」並非正規旅遊景點，目前堤壩已臨時封閉。

新皇崗口岸｜深圳舖租漲逾倍商家摩拳擦掌 上水商戶不憂生意被搶

備受港深兩地高度關注的新皇崗口岸，據官媒消息預計7月正式啟用。新口岸實施｢一地兩檢｣及｢合作查驗、一次放行｣安排，屆時通關時間將由30分鐘縮短至5分鐘。

近日，香港01記者前往新皇崗口岸現場，並採訪兩地附近居民與商家。目前新口岸深圳側的商舖已從｢租不出去｣到｢租金翻倍｣，有商家急盼新口岸開通後，更多港人過來消費；而北區有商家則表示，港人北上消費擋不住，不擔心新口岸會搶走生意，新口岸開通後人流多了，對整個北區都是好事。