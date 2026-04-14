北都辦一年薪酬開支達4726萬　人均118萬　兩展館每年開支共400萬

政府近年全力發展北都，在2026-27年度，北都辦預計有40名人員，其中包括5名首長級人員和35名非首長級人員，有關薪酬預算為4,726 萬元，即平均每人一年薪酬開支近118萬元。



此外，政府在北都四個發展區設置社區聯絡中心，用作介紹北都發展。其中粉嶺北社區聯絡中心和河套科創築城館分別於2023年及2024年啟用，其營運開支合共約為每年400萬元。



▼發展河套及北都▼



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粉嶺北社區聯絡中心和河套科創築城館啟用以來共接待2.1萬人次

發展局提交立法會財委會的文件顯示，粉嶺北社區聯絡中心和河套科創築城館分別於2023年及2024年啟用，其營運開支合共約為每年400萬元。自啟用以來，粉嶺北社區聯絡中心累計參觀人數超過1.6萬人次，而河套科創築城館累計已接待約5,000人次。

至於洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心則剛於2026年3月17日開幕，當局未有估算預計參觀人次作估算。當局並指，計劃在古洞北新發展區設立一個較大型、「一館多用」的北都核心展廳，並爭取於2027年首階段啟用。

此外，在2026-27年度，北都辦預計有40名人員，其中包括5名首長級人員和35名非首長級人員，有關薪酬預算為4,726 萬元。即平均每人薪酬開支近118萬元。