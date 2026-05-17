北都｜各基建引新科技　粉嶺繞道首用「橋樑轉體」技術省一年工期

政府為加快推進北部都會區各項工程，引入多項創新建造技術及物料。其中本月通車的粉嶺繞道（東段），首次使用橋樑「橫向轉體技術」，工程團隊於兩個深夜順利完成兩段行車橋的轉體，令工期縮短約一年，降低對鐵路營運的影響。



連接粉嶺公路及石湖新村的粉嶺繞道（東段）5月3日通車。（湯致遠攝）

粉嶺繞道（東段）應用「橫向轉體技術」

粉嶺繞道（東段）於5月3日通車，全長約四公里，由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，成為連接北區與市區的重要通道。

土木工程拓展署（北拓展處）工程師梁文懿表示，工程期間團隊面對多項地理與環境限制，包括要避開粉嶺公路繁忙車流；減低工程對鄰近龍躍頭、塘坑和崇謙堂一帶鄉村的影響，更需要跨越現有地面大型東江水管及港鐵東鐵線，以建造長跨度橋樑。

工程團隊利用凌晨港鐵列車停駛後的短暫空檔施工，並引入全港首次應用的橋樑「橫向轉體技術」，並分別於兩個深夜順利完成兩段行車橋的轉體，其中一段為全球橋體最大彎曲度的轉體橋，單段橋身長約140米、重逾7,000噸，運用新技術令工期縮短約一年，降低對鐵路營運的影響。

連接粉嶺公路及石湖新村的粉嶺繞道（東段）5月3日通車。當中龍躍頭交匯處環形行人天橋，是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。（湯致遠攝）

龍躍頭交匯處環形行人天橋是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。（發展局圖片）

龍躍頭交匯處環形行人天橋是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。（發展局圖片）

龍躍頭環形行人天橋首用國產超高強度鋼材 鋼材使用量大減

土木工程拓展署（北拓展處）工程師鄭允健表示，龍躍頭交匯處工程需於狹窄、交通繁忙和滿布地下管線的空間內建造「三層式架構」，即包含地下行車通道、地面迴旋處及設有單車徑的高架行人天橋，極具挑戰。其中，於四月中落成的龍躍頭交匯處環形行人天橋，是全球首條應用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。

鄭允健介紹，S960強度約為一般鋼材的三倍，全球以往未有涵蓋此高強度的鋼結構民用設計標準。團隊與香港理工大學及清華大學合作，反覆實驗論證，成功編制可對接國際的設計規範。而採用S960可大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑結構重量達百分之九十，碳排放則減少百分之六十五。輕量化的橋身不僅可以減少複雜地下環境下建造樁柱及橋墩的數量及規模，亦讓工程團隊可更靈活地組裝、運輸及架設橋面結構。

「紫荊號」單邊挖掘U型盾構機。（發展局圖片）

全球首創「紫荊號」整合五大工序 減低工程帶來不便

除粉嶺繞道（東段）項目，工程團隊在元朗南新發展區第一期基建工程亦應用創新思維及先進科技。土木工程拓展署（西拓展處）工程師李子亮表示，團隊引進並優化全球首創「紫荊號」單邊挖掘U型盾構機，以克服在擴闊元朗明渠時遇到的施工挑戰，最終成功完成約900米箱形暗渠工程，提升排洪能力並改善交通，以應對未來區內發展需要。

李子亮表示，元朗明渠鄰近民居，明渠旁的公庵路交通繁忙，而地下管道密集且老化，加上要減低工程對周邊居民及道路使用者造成不便及潛在風險，令施工充滿挑戰。團隊採用「紫荊號」整合「支撐、挖掘、推進、預製件安裝與回填」五大工序，相比傳統明挖法，可以大幅減少臨時支撐工程，縮減佔用路面空間，並配合場外預製組件現場快速拼裝，提升生產力與品質，同時顯著降低碳排放，更有效消除高空作業風險，提升工地安全水平。