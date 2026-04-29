北都9個新發展區4個已進入工程階段　甯漢豪：需做大、做快、做強

發展局局長甯漢豪今日（29日）出席活動表示，北部都會區9個新發展區中4個已進入工程階段，預計未來5年可產出約900公頃熟地，另會有約7萬多個房屋單位落成入伙。她又指，國家「十五五」規劃明確支持加快北都建設，政府需要把北都發展「做大、做快、做強」。



發展局局長甯漢豪今日（29日）出席活動表示，北部都會區9個新發展區中，4個已進入工程階段，預計未來5年可產出約900公頃熟地，另會有約7萬多個房屋單位落成入伙。 （發展局 Facebook 圖片）

預計未來5年北都可產出約900公頃「熟地」

發展局局長甯漢豪今日出席香港再出發大聯盟六周年誌慶暨香港如何精準對接「十五五」規劃論壇，分享政府如何加快北部都會區建設。她表示，國家「十五五」規劃明確支持加快北都建設，為政府及參與北都發展的企業注入強心針，需要把北都發展「做大、做快、做強」。

甯漢豪指，北都9個新發展區中4個已進入工程階段；政府已收回逾520公頃土地，完成平整約120公頃土地。未來5年，預計北都可產出約900公頃「熟地」，當中包括約300公頃產業用地，佔北都總產業用地約四成；另外會有約7萬多個房屋單位落成入伙，以及提供約100萬平方米經濟樓面面積。

目標今年年中向立法會提交專屬法例條例草案

當局早前為加快北都發展宣布訂立專屬法例，她指，立例目標是進一步為北都法定規劃和地政事宜拆牆鬆綁；透過便利措施加快工程進度；以及透過便利跨境要素流動（包括人員流、數據流、物資流和資金流），吸引企業進駐。政府目標在今年年中向立法會提交條例草案，爭取年底前通過。

另外，政府已成立「北都專案監督辦公室」，為關鍵審批流程設定審批時限和高層介入機制，以加強大型發展項目的監察及加快審批。同時，政府成立由行政長官領導的「北都發展委員會」，並下設三個由司長或副司長領導的工作組，包括「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」和「規劃及發展工作組」，強化督導及推動北都全面提速發展。

甯漢豪又指，政府會積極運用市場力量，採取多元開發模式，例如推行「片區開發」模式和成立產業園公司，並加強與企業溝通，透過結合有為政府及高效市場，加快北都發展。