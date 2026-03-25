競委會告圍標集團　六被告公司均有入標宏福苑　評分全遜宏業

競爭事務委員會周三（25日）入稟競爭事務審裁處，稱有六間公司共12人，涉及同一個樓宇維修工程圍標集團，在至少11個屋苑及的維修工程招標中，從事違反《競爭條例》行為。《香港01》翻查資料，涉案六公司全數都有入標宏標苑，不論是報價或評分，全遜於中標的「宏業建築」。當中有公司被指有「圍標或貪污記錄」。



2024年7月，宏福苑開始進行大維修工程，外牆開始搭棚。（資料圖片／廖雁雄攝）

六間被起訴的公司分別為「俊豪建築工程有限公司」、「祥利建築公司」、「藝林建築工程有限公司」、「宏溢營造工程有限公司」、「瑋業發展建築有限公司」及「竣鴻工程有限公司」。他們被指是樓宇維修工程的圍標集團，涉違反《競爭條例》行為。

《香港01》翻查顧問公司「鴻毅」的承建商回標分析文件，六間公司在「必要性報價組合」中，報價由1.6億至1.82億元不等，報價分數表現由A級至C級都有。

2024年7月，宏福苑進行大維修工程，開始搭棚。（資料圖片／廖雁雄攝）

但在總分有30分的背景分析評分，如翻查公司有否圍標、法律訴訟等紀錄時，六間公司則僅獲7至16分不等。

報價而言，全部都貴過中標的宏業，而背景評級，亦全數差過宏業。其中「祥利」被指「疑涉圍標及貪污記錄」，而「竣鴻」則涉「法律訴訟、牌照到期等」。

「俊豪」及「宏溢」都做到「鴻毅」的次選考慮，「俊豪」更是14間建議面試的承建商之一。

2024年7月，宏福苑進行大維修工程。（資料圖片／廖雁雄攝）

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）