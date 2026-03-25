競委會告圍標集團　「功課」作暗號　合謀者擬令「主角」得工程

競爭事務委員會指名人士和工程公司等，涉在樓宇維修工程的「圍標」，並在11個屋苑及大廈的維修工程招標時，暗中合謀定價，意圖瓜分市場，又指他們的手法極精密，會以「功課」為暗號，向集團內的承辦商發出投標價格指示，好讓「主角」能以最低價投得工程。該集團亦有投標大埔宏福苑的維修工程，其他「幫手」亦有按集團指示投標，但他們的「主角」最終未有中標。



競委會現要求競爭事務審裁處裁定指該些人士及公司違反《競爭條例》，要求判處他們罰款，及取消部份人士的董事資格。



申請人為競委會，20名答辯人：張烱權、俊豪建築工程有限公司、利民創建集團有限公司、頂豐建築工程有限公司、經營祥利建築公司的劉錫章、藝林建築工程有限公司、宏溢營造工程有限公司、瑋業發展建築有限公司和竣鴻工程有限公司、陳健強、周淑霞、李偉雄、蕭永康、黃明強、劉永森、魏生旺、黎錦全、陳嘉玉、陳响發和李偉雄。

競委會今入稟在高等法院的競爭事務審裁處，要求處罰20名涉圖標的承建商及相關人士。(黃浩謙攝)

涉案集團亦曾投標去年發生五級大火的大埔宏福苑，但未有投標成功。（夏家朗攝）

廉署今早就3屋苑工程起訴5人

此外，廉政公署分三宗案件落案起訴五名人士，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄屋苑的業主立案法團成員及業主代表，案件今(25日)在東區裁判法院提堂。廉署案件的其中兩名被告張烱權和周淑霞，和是次競委會中兩名答辯人名字相同。

答辯人包括建築商及測量師項目經理

入稟狀指，張烱權(又名大B)是俊豪建築的實際控制人，也是利民創建及頂豐建築的董事及唯一股東。 陳健強為頂豐建築及測量師行的高級項目經理，周淑霞、李偉雄和蕭永康涉案時為張烱權工作，黃明強則為張等人提供服務。

劉永森是祥利建築的項目經理，魏生旺是藝林建築董事及前股東，黎錦全是宏溢營造總經理，陳嘉玉是瑋業發展前行政經理，陳响發是瑋業發展董事，李偉雄是竣鴻工程董事及股東。

張在行內非常活躍

入稟狀形容，張和頂豐相關人士為集團主腦，在行內非常活躍。同時，他們的手法極為精密和有組織，並使用「功課」、「主角」、「幫手」和「吹雞」等暗號。而集團希望取得更大的市場佔有率，如張便曾經表示：「我現在，真的有信⼼ ，挑戰 25%市場佔有率，從前我們銀碼⼤、量少，未來我們的量，會比今天多幾⼗倍，信我 」。

以「功課」作暗號發出標價指示

張和頂豐相關人士以「功課」作暗號，向其他承辦商，即祥利建築、藝林建築、宏溢營造、瑋業發展和竣鴻工程發出投標價格指示，著他們以全部或部分指示投標。而該些承辦商的投標只是「掩護」，好讓「主角」俊豪建築的投標價顯得較其他對手低，務求令「主角」中標。

投標11項目包括宏福苑

俊豪建築和其他承辦商在2022至2023年間，就11個屋苑及大廈的維修工程投標，分別為將軍澳翠林邨、觀塘德信工業大廈、柴灣樂翠臺、土瓜灣仁智大廈、葵涌葵豐樓、 葵涌怡勝花園、大角咀中星樓、銅鑼灣耀華街 31 號、大埔太平工業中心第一座、大埔宏福苑和油麻地平安大樓。

在該11次招標中，俊豪建築在葵涌葵豐樓、 葵涌怡勝花園和大埔太平工業中心第一座3項招標時中標，涉款約3700萬元。

俊豪以2345萬投得怡勝花園工程

入稟狀中講述該11次招標，如葵涌怡勝花園的業主立案法團於2022年10月就維修工程展開招標，祥利建築、藝林建築、宏溢營造均獲發「功課」。他們均就工程的相關項目投標，其中祥利建築的投標價和「功課」提及的金額一樣。而宏溢營造的分判商曾向黎錦全發訊息「黎Sir啲....你呢度係唔係人哋俾功課架？自己無計過架？」。俊豪建築的投標價較該3間承辦商低，最終以約2345萬元中標。

投標宏福苑時亦有發「功課」

此外，宏福苑的業主立案法團於2023年5月就維修工程展開招標，祥利建築、藝林建築、宏溢營造均獲發「功課」。其中祥利建築獲指示以約1.76億元投標，祥利建築其後投標時，當中大部份項目的投標價和「功課」的指示相同。藝林建築和宏溢營造也有投標，並因應使用不同油漆牌子作出兩個投標價，前者的投標價分別為1.71億和1.75億，後者的投標價分別為1.73億和1.77億，而俊豪建築的投標價分別為1.68億和1.72億，即較祥利建築、藝林建築、宏溢營造的投標價低。

俊豪未有投得宏福苑工程

入稟狀另指，張烱權於2023年7月曾收到一間管理公司的人士訊息，問：「宏福有功課嗎？」和「要幾多件」，張回應「3」、「明早有功課」和「叫三件啦，聽朝比功課，後日交表」。他們的安排最終未有成事，俊豪建築亦未有中標。

競委會要求向答辯人判處罰款

入稟狀指，該些行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場，和交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的 「第一行為守則」。競委會要求審裁處頒令，答辯人均違反「第一行為守則」，判處罰款，並頒令取消張烱權、魏生旺、黎錦全、陳嘉玉、陳响發及李偉雄的董事資格。

案件編號：CTEA1/2026