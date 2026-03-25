競委會入稟告維修圍標集團　涉11屋苑包括大埔宏福苑　名單一覽

競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序，競委會指相關人士涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》行為。涉案11個屋苑包括大埔宏福苑，11個屋苑名單及截至上周五（30日）的工程狀態一覽。



競爭事務委員會3月25日入稟競爭事務審裁處，向一個樓宇維修工程圍標集團展開法律程序，指其在至少11個屋苑及維修工程招標期間涉違反《競爭條例》，包括發生五級大火的大埔宏福苑；圖為2026年2月21日大火後接近三個月，宏福苑情況。（資料圖片/夏家朗攝）

競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序。

競委會公布的案情指出，於2022年4月至2023年9月，該圍標集團在至少11個屋苑/或大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事反競爭行為，相關合約或工程估值合共近7億港元。

涉案屋苑/大廈/地區/工程狀態 (截至2026年3月20日)

1. 將軍澳翠林邨/西貢區/招標被推翻，重新招標後現時仍未批出

2. 觀塘德信工業大廈/觀塘區/已完成

3. 柴灣樂翠臺/東區/批出合約後被推翻，重新招標後現時仍未批出

4. 土瓜灣仁智大廈/九龍城區/已完成

5. 葵涌葵豐樓/葵青區/已完成

6. 葵涌怡勝花園/ 葵青區/已暫緩

7. 大角咀中星樓/油尖旺區/已完成

8. 銅鑼灣耀華街 31 號/灣仔區/正在施工

9. 大埔太平工業中心第一座/大埔區/已完成

10. 大埔宏福苑/大埔區/不適用

11. 油麻地平安大樓/油尖旺區/正在施工

