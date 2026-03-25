拆解圍標集團以派功課、主角等暗號操控投標　圖搶佔全港25%市場

競委會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，就一個樓宇維修工程圍標集團，向6間業務實體及12名人士展開法律程序，涉及大埔宏福苑等11個屋苑的維修工程，合約合共涉款近7億元。



競委會提供的案情細節指，集團成員之間以特定暗號溝通，其中集團的預設中標者會被稱呼為「主角」，其入標價格是集團內最低，負責提供掩護式投標的承建商則被視為「幫手」。主腦會親自或透過中間人向承建商提供價格指示，即「派功課」，從而協助「主角」中標；而「功課」內的投標價精準至個位數。



競委會更形容該集團極度貪婪，翻查涉案人士的通訊紀錄時，發現主腦曾揚言要「挑戰 25%市場佔有率」（即佔據全港樓宇維修市場25%佔有率），更聲稱將會建立聯絡部，代表他去聯絡所有公司行家。



競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序。

競委會指，相關人士涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》行為。競委會指相關工程分布港九新界共8個地區，合約合共近7億元。

涉案11屋苑名單一覽

競爭事務委員會今日（25日）入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序，相關人士涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》行為。（競委會提供）

企圖以不法手段佔據全港樓宇維修市場25％佔有率

競委會指，涉事圍標集團極度貪婪，意圖利用不法手段，佔據全港樓宇維修市場25％佔有率。該圍標集團由多個工程承辦商及中間人組成，主腦張烱權會先在全港各區物色目標工程項目，並選定集團內其他承辦商入標。

集團成員之間以特定暗號溝通，舉例集團的預設中標者會被稱呼為「主角」，負責提供掩護式投標的承建商則被視為「幫手」。主腦會親自或透過中間人向承建商提供價格指示，即「派功課」，從而協助「主角」中標。而「功課」內的投標價精準至個位數。

競委會指，涉事圍標集團意圖利用不法手段，佔據全港樓宇維修市場25％佔有率。（競委會提供）

主腦建聯絡部 聯絡公司行家「自動吹雞協調」

競委會提供的案情細節顯示，案中曾有中間人詢問主腦「有功課嗎？要幾多件」，對方則回應「叫三件啦，聽朝比功課，後日交表。」結果，在一個招標程序中，有三個獲集團指示的承建商投標，「主角」的入標價是集團內出價最低，為87,522,050元，另外兩個「幫手」的入標價分別為99,189,035元和99,677,725元。

根據競委會提供主腦的通訊紀錄又顯示，主腦曾指「從前銀碼大量少，未來我們的量，會比今天多幾十倍」，又稱會建立聯絡部，專門代表他聯絡所有公司行家， 「自動吹雞協調」，更揚言「有信心挑戰25％市場佔有率」。另有對話顯示，有承建商曾問中間人「煲唔煲到禁大呀」，中間人回應「係咁啦中標，你平嘅話就唔係一個目標啦。」

競爭事務委員會3月25日入稟競爭事務審裁處，涉及一個樓宇維修工程圍標集團，涉及的11個屋苑包括去年11月26日發生五級大火的大埔宏福苑。圖為宏福苑大火前的原貌（資料圖片/廖雁雄攝）

競委會指有合理因由相信，有關行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場，及／或交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的 「第一行為守則」。

競委會正向審裁處申請命令，包括：

．宣布6個業務實體及11名人士6違反或牽涉入違反第一行為守則，並向他們施加罰款；

．向6名人士7發出取消董事資格令。

競爭事務委員會展法律程序的涉嫌圍標集團12人名單及角色

競爭事務委員會展法律程序的涉嫌圍標集團12人名單及角色。（競委會截圖）

涉案6個業務實體包括：

1. 俊豪建築工程有限公司（俊豪）、利民創建集團有限公司（利民創建）及頂豐建築工程有限公司（頂豐建築）（統稱頂豐）；

2. 祥利建築公司（祥利）；

3. 藝林建築工程有限公司（藝林）；

4. 宏溢營造工程有限公司（宏溢）；

5. 瑋業發展建築有限公司（瑋業）；

6. 竣鴻工程有限公司（竣鴻）

根據競委會案情，12名涉案人士中，包括集團主腦是張烱權，他是俊豪幕後操縱人，亦是利民創建及頂豐建築的董事及唯一股東。另有五名中間人，包括四名張烱權前僱員：周淑霞、李偉雄、蕭永康和黃明強，以及頂豐建築及測量師行高級項目經理陳健強。另外六名涉案人士全是工程承辦商人員，包括祥利項目經理劉永森、藝林董事及前股東魏生旺、宏溢總經理黎錦全、瑋業前行政經理陳嘉玉、瑋業董事陳响發和竣鴻唯一董事及唯一股東李偉雄。

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）

競委會入稟告維修圍標集團 涉11屋苑包括大埔宏福苑。（競委會新聞稿）