樂風集團始創人周佩賢離世　方皓玟澄清：並非同居對方沒有患抑鬱

5月12日下午1時13分，九龍城太子道西211號一處單位發生令人心碎的自殺案件。一名姓周的女子（43歲）被友人發現倒臥在睡房床上。救援人員接報到場後，證實該名女子已無生命跡象。執法人員在現場並未檢獲遺書，目前案件列作「自殺」處理，確切死因仍有待進一步調查。



樂風集團創辦人及主席周佩賢5月12日身亡。（資料圖片）

消息隨後證實，死者為地產界知名企業樂風集團的始創人兼主席，同時也是本地人氣餐飲品牌「楚撚記大排檔」的始創人周佩賢。這位在商界以果敢、有遠見著稱的女強人突然離世，震驚了整個地產與飲食圈。

楚撚記大排檔創立於2018年，圖為土瓜灣馬頭圍道首店，其後於2022年搬遷至原區更大的店舖。（資料圖片／鄭子峰攝）

公司財務問題疑似成最後稻草

據悉，周佩賢近期承受著巨大的心理與經濟壓力。有消息指出，她多年來深受抑鬱症困擾，並需定期接受治療。更關鍵的轉折出現在上周，她曾向身邊友人透露，旗下的企業正受嚴峻的財政考驗。

當時，周佩賢仍表現出商人的堅韌，向友人承諾會積極尋找對策解決問題。但是在12日下午，友人卻突然收到她傳來的輕生訊息，雖然已經立即報警求助，但當救援人員趕到時，悲劇已經發生，無法挽回這條寶貴的生命。

現場為太子道西211號一住宅單位。（鄭嘉惠攝）

方皓玟心痛發聲：我們是鄰居並非「同居」

在悲劇發生後，有傳聞指藝人方皓玟是周佩賢的同居密友。對此，方皓玟在接受東網訪問時表現得極為心痛，並主動為亡友作出澄清。

方皓玟強調兩人僅為居住在同一區域的鄰居，並非外界所傳的「同居」關係，希望外界不要對死者的私人生活過度揣測。對於有報導指周佩賢患有抑鬱症，方皓玟語氣堅決地予以否認，她表示：「我亦想幫她澄清，她並沒有抑鬱症，不要這樣將一個死者受委屈。」