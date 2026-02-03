樂風集團首現銀主盤！大角咀新商廈One Bedford Place被接管招標

由樂風集團持有、去年轉售為租的大角咀必發道商業項目One Bedford Place，最新淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，是次屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。



該全新商廈最新由接管人委託第一太平戴維斯及高力國際以聯合代理方式公開招標形式出售。據了解，銀主為東亞銀行，物業以現狀部份交吉及部份連現有租約出售，截標日期為2026年4月22日正午12時正。賣方未有提供意向價或估值。



該物業樓高29層於2024年落成，物業地盤面積約10,043平方呎，總建築面積約184,041平方呎。大廈地下至二樓為商舖樓層，三樓設有空中花園，而三樓以上則為辦公室用途。另設有合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，其中部份配備中速及超級充電設施，配套完善。

適合大專院校、醫療機構、宗教團體

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，項目擁有高配置的樓宇規格，包括高樓底、高負重、高電力，適合各大專院校、醫療機構、宗教團體等長線自用。

另外高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，單位間隔靈活多變，適合多元化用途，料是次出售將吸引各類型創科、金融企業前來建立區域總部。

2018年起收購地盤 連補地價合共地價成本9.2億

翻查資料指，樂風集團在2018年以2.7億元收購必發道100至106號，其後再擲2.43億元收購必發道108至114號，兩次收購合共涉資逾5.1億元。其後集團在2024年以逾4.14億元完成補地價。換言之，該項目收購價連同補地價計，地價成本合共逾9.2億元。當時預計可建樓面約14.46萬平方呎，每呎樓面成本約6,413元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。

樂風採「輕資產」模式項目 項目股東上月擬清盤公司

樂風集團在物業市場上一直採用「輕資產」運作方式，即他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。在今年1月份，有部份項目股東卻向傳媒反映，指與樂風集團創始人周佩賢分歧日大，質疑其管理效率，甚至有意投票把持有項目的公司清盤。