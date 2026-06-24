被指聘外勞後解僱本地送遞員　順豐否認指控：本地就業優先

政府近年容許推出「補充勞工優化計劃」，解決部份行業人手不足的問題。有順豐用家日前在社交平台發文，指有送遞員向他稱因順豐聘用外勞，而遭到解僱。



順豐回覆指，因應本地勞動市場面臨的人手短缺問題，在適度引入不同地區勞動力的同時，從未停止過本地員工的招聘工作，強調公司一向嚴格遵守本地法律及勞工政策，嚴格按照政府的「補充勞工優化計劃」要求引進相關人員。



指控順豐請外勞解僱本地送遞員消息來自一篇網上傳聞

有用家在社交平台Threads表示，引述一位順豐送遞員表示，下次不會再由其送貨，原因是公司要聘用外勞，決定將他解僱。有人見狀於帖文下留言，發布一張聲稱是與順豐送遞員對話的截圖，請求用家留下好評，以「增加留低嘅機會（要換外勞）」。有關訊息未有再進一步闡述。

順豐：從未停止過本地員工招聘工作

順豐回覆指，因應本地勞動市場面臨的人手短缺問題，合理補充勞動力，在適度引入不同地區勞動力的同時，從未停止過本地員工的招聘工作。順豐指，一直以保障本地就業為優先，絕無因引進非本地勞工而解僱任何現有本地員工。

順豐續指，公司一向嚴格遵守本地法律及勞工政策，嚴格按照政府的「補充勞工優化計劃」要求引進相關人員，深知並完全支持計劃下對保障本地就業的嚴格監管，公司的一切人力資源安排均合法合規，全力保障全體員工的合法權益。